María Vargas gana Miss Universo México 2026

Los Cabos, Baja California, fue escenario del certamen de belleza Miss Universo México 2026, en el que 32 competidoras, representantes de todas las entidades del país, buscaron coronarse como la más bella. Sin embargo, sólo una lo logró: María Vargas.

La joven originaria de Jalisco, fue la elegida para poner en alto el nombre de México en la edición 75 de Miss Universo, que se realizará en San Juan, Puerto Rico, en noviembre.

María Vargas de Jalisco gana Miss Universo México 2026

Tras un emotivo video de despedida de Fátima Bosch, quien fue coronada el año pasado como Miss Universo México y posteriormente Miss Universo 2025, Clovis Nienow dio paso a la ceremonia de premiación.

La quinta finalista de la competencia fue Ximena Ochoa, la representante de Ciudad de México. Mientras que, la cuarta fue Génesis Vera, de Veracruz.

El conductor anunció a la tercera finalista, Fernanda Abaroa de Guerrero. Y, tras varios minutos de intriga y emoción, María Vargas de Jalisco fue nombrada Miss Universo 2026, quedando en segundo lugar Mariana Macías de Michoacán. La tabasqueña Fátima Bosch y Fernanda Vázquez fueron las encargadas de entregar la corona y la banda a la nueva soberana.

María Vargas nueva Miss Universe México 2026

Oficialmente Fátima Bosch entrega la corona de Miss México! 🇲🇽 #MissMexico#MissMexico2026 pic.twitter.com/0K60VkVZv9 — Samuel (@samuel_jalil_) August 30, 2026

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la edición 75 de Miss Universo?

El certamen internacional de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Alrededor de 130 candidatas de distintos países y territorios competirán por el título de la mujer más bella del universo. La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, será la encargada de coronar a su sucesora.

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