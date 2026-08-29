Vestida completamente de blanco, cual si fuera la mayor de las santas, Wendy Guevara apareció en el escenario del Palacio de los Deportes este sábado, durante el cuarto concierto de Rosalía en la Ciudad de México.

La conductora y creadora de contenido, famosa por ser enamoradiza y carismática, se confesó frente a miles de personas con la catalana.

Wendy Guevara se confiesa con Rosalía y revela los caros regalos que le ha dado a sus ex’s

A medio concierto, la cantante catalana se tomó una pausa para presentar a la famosa invitada que la acompañaría en el confesionario este sábado en el Domo de Cobre.

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“Siempre me hace reír, además ella es una gran comunicadora, una mujer auténtica, divertidísima. Y que como ella no hay dos, ¿me entiendes? ¡Que se escuche hasta afuera, porque ella es de las vuestras! ¡Bueno, para ver!“, dijo Rosalía.

Fue entonces cuando Wendy Guevara caminó en el escenario para saludar y abrazar a la intérprete de “Despechá”, desatando gritos y aplausos cargados de emoción por los asistentes. La conductora lució un outfit completamente blanco, el cabello suelto y una tradicional mantilla del mismo color, pues tenía cita en el confesionario.

Wendy recordó que ha sido muy generosa con sus exparejas y ligues: “He comprado desde una camioneta de último modelo, he pagado por amor hasta dando el enganche de una casa”. Con esta declaración, es claro que se refiere a Marlon.

También dijo que “por darle gusto a un hombre que, sabía que no me amaba, pero yo decía ‘algún día se va a enamorar de mí’. Yo llegué a llevarlo a tables dance y pagar a las mujeres el servicio que le daban a él”.

“Yo di muchísimo y cambio recibí pura mierd*”, se sinceró, y agregó que está cansada de “estar siempre como moto robada, escondida”.

Otras invitadas al confesionario de Rosalía en los shows de CDMX

La cantante española ha tenido invitadas de lujo durante los conciertos del LUX Tour en la capital del país, entre ellas se encuentran Yeri Mua, Kenia Os, Mon Laferte y, ahora, a la conductora y creadora de contenido Wendy Guevara.

Rosalía ha logrado que las famosas se suban al confesionario y revelen sus situaciones más “migajeras” y divertidas en el amor, regalando a los asistentes momentos únicos y sumamente comentados en redes sociales.

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