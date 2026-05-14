Wendy Guevara es señalada por cobrar hasta 200 mil pesos por entrevista

Recientemente, la integrante de “Las Perdidas” Wendy Guevara, se convirtió en el centro de una polémica tras las declaraciones del creador de contenido Óscar Zazueta, conocido como el “Compa Ozz”, quien aseguró que la influencer le solicitó una fuerte cantidad de dinero para concederle una entrevista.

Durante su participación en el programa Hágale como quiera, Zazueta reveló que, de todas las figuras públicas que han pasado por su micrófono, Wendy ha sido la única en poner una tarifa monetaria para colaborar.

De acuerdo con el relato de Zazueta, el incidente ocurrió cuando la fama de la influencer estaba en su punto más alto, justo tras coronarse como la ganadora de La Casa de los Famosos México en 2023.

“La única persona que me ha cobrado por quererla entrevistar fue Wendy Guevara. Me cobraba 200 mil pesos“, afirmó el podcaster.

Ante la sorpresiva cifra, Zazueta admitió que llegó a considerar el pago como una inversión de contenido: “Dije: ‘a ver, voy a analizarlo, si me es redituable, claro que sí’. Al final de cuentas, es un negocio”.

Sin embargo, tras realizar un análisis de costo-beneficio, el creador determinó que la inversión no sería recuperable mediante el alcance o el impacto de la entrevista, por lo que decidió cancelar el encuentro.

🚨 Wendy Guevara :

Exhiben de nuevo al PDF, cobraba 200 mil por ir a un podcast antes de que fuera famoso.

🤡

¿Quién se cree?

🤔#TioTendencias #Epstein pic.twitter.com/CXhsSPTgwT — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) May 15, 2026

Respuesta de Wendy Guevara y opinión en redes

Esta peculiar revelación ha causado una gran división de opiniones en redes sociales, desatando un fuerte debate sobre cómo los creadores de contenido cobran por su trabajo.

Por un lado, los seguidores de Wendy la apoyan, argumentando que al ser una de las figuras más cotizadas, es justo que valore su imagen, su tiempo y la audiencia que atrae hacia otros medios.

Por el contrario, hay quienes critican esta postura al considerar que se pierde la esencia y magia de las entrevistas, señalando que estas tarifas podrían ser un exceso provocado por su enorme fama actual.

Hasta este 14 de mayo de 2026, Wendy Guevara no ha emitido ninguna postura pública ni ha reaccionado, afirmado o desmentido los señalamientos de Óscar Zazueta.

La influencer se ha mantenido enfocada en sus múltiples proyectos y campañas, dejando que la controversia siga alimentando la conversación sobre cómo se manejan los “contratos” informales entre creadores de contenido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.