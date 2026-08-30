La gran final de Miss Universo México 2026 se celebró el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, donde 32 jóvenes representantes de cada estado del país compitieron por la corona nacional.

Tras una reñida competencia, la jalisciense María Vargas fue coronada como la nueva reina, convirtiéndose en la sucesora de Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Con este triunfo, Vargas será la encargada de representar a México en la 75° edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

¿Quién ganó Miss Universo México 2026?

La noche de premiación de Miss Universo México 2026 estuvo llena de emoción y expectativa. El certamen, conducido por Clovis Nienow, incluyó un emotivo video de despedida de Fátima Bosch antes de entregar la corona a su sucesora junto a Fernanda Vázquez, primera finalista de la edición 2025.

Luego de varias rondas, el jurado nombró a María Vargas, originaria de Jalisco, como la ganadora absoluta. La joven tiene 28 años, es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y escritora.

Miles de espectadores celebraron su victoria, con la esperanza de que México repita el éxito internacional que alcanzó en 2025 con Fátima Bosch.

María Vargas continuará su preparación rumbo a Miss Universo 2026, que se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La jalisciense deberá enfrentarse a alrededor de 130 candidatas de distintos países y territorios por la corona mundial.

Conoce el Top 5 de Miss Universo México 2026

El Top 5 de Miss Universo México 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Ganadora: María Vargas de Jalisco

Primera finalista: Mariana Macías de Michoacán

Segunda finalista: Fernanda Abaroa de Guerrero

Tercera finalista: Génesis Vera de Veracruz

Cuarta finalista: Ximena Ochoa de Ciudad de México

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