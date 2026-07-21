¿Quién era Latoya Malcolm? Edad, familia y su participación en Miss Universo Jamaica

El nombre de LaToya Malcom se ha vuelto tendencia tras darse a conocer su muerte a una temprana edad, por detalles que hasta el momento no han sido revelados de manera pública, pero que han sembrado el luto entre los seguidores de los certámenes de belleza.

¿Quién era LaToya Malcolm?

LaToya Malcolm murió con 35 años de edad. Fue una destacada modelo, actriz, presentadora de televisión e instructora de baile jamaicana con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Tras su fallecimiento, tanto la organización del certamen como colegas manifestaron públicamente sus condolencias y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos, lo que dejó ver que se trataba de una persona que generaba gran cariño entre quienes la conocían.

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A pesar de su presencia en medios de comunicación, la mujer siempre procuró mantener un perfil bajo en lo relativo a su vida íntima y familiar. Quienes la conocieron de cerca destacan que, detrás de las luces del escenario y las pasarelas, era una persona profundamente reservada que prefería que el foco público se mantuviera en su trabajo, su crecimiento profesional y sus proyectos dentro del entretenimiento y la danza.

Su entorno personal estuvo marcado por un fuerte respaldo de sus seres queridos y amigos más allegados, quienes la acompañaron a lo largo de su carrera multifacética como bailarina, actriz y modelo.

En Miss Universo Jamaica 2024, destacó desde el inicio de la concentración por su elegancia, carisma y seguridad sobre la pasarela. Logró posicionarse entre las finalistas del certamen, consolidándose como una de las concursantes más sólidas y versátiles de esa edición.

u paso por Miss Universe Jamaica funcionó como una catapulta decisiva para su carrera en el modelaje competitivo. Ese mismo año compitió y ganó la corona principal de Miss Jamaica Bikini International 2024, título que dedicó públicamente a la memoria de su difunto padre.

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