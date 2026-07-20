La machosfera, la tendencia que une a Andrew Tate y a El Temach

Los nombres de Andrew Tate y El Temach son nombres infames en Internet por motivos relativamente similares. Ambos creadores de contenido forman parte de contenido ‘red pill’ de la “machosfera”, en la que buscan enviar peculiares mensajes a jóvenes.

Recientemente, el nombre de Tate y su hermano Tristan se hicieron virales tras darse a conocer que fueron detenidos en Miami por violación y tráfico de personas. Esto despertó nuevamente la conversación sobre los riesgos de los discursos de este tipo de creadores de contenido.

Los influencers Andrew y Tristan Tate, conocidos por promover contenidos asociados a la llamada “manosfera” (o machosfera), fueron detenidos este sábado en Estados Unidos en el marco de una solicitud de extradición presentada por el Reino Unido. pic.twitter.com/zZRPmhcx6o — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) July 19, 2026

¿Qué es la manósfera?

La manósfera, también conocida como machosfera, es una red de comunidades digitales que promueve una ideología antifeminista y masculinidades hegemónicas, que ha sido semillero de diversas figuras de Internet que coinciden con enseñanzas machistas y misóginas.

Se calcula que decenas de millones de personas consumen el contenido de diversos “gurús de masculinidad” que supuestamente les enseñan a relacionarse con mujeres y les dicen qué deberían hacer y tener para ser “un hombre alfa”.

Su público principal está compuesto por adolescentes y hombres jóvenes que buscan una guía emocional y que pueden terminan expuestos a discursos contra la igualdad de género, desarrollando creencias contra las mujeres en muchas ocasiones.

Tanto El Temach como Andrew Tate están involucrados en la manósfera y particularmente, en la comunidad red pill, un grupo dentro del círculo antes mencionado que promueve la idea de haber “despertado” a una supuesta verdad sobre las relaciones interpersonales, la sociedad y el feminismo.

El concepto proviene de la película Matrix, donde tomar la pastilla roja significa ver la dura realidad y entre los pilares están las dinámicas de poder, los roles de género y la superación personal y crítica.

En el pasado, El Temach habló sobre Andrew Tate y sus parecidos, donde indicó que le gustaría hacer una película con él, pero que perdió contacto cuando el americano se hizo el más viral de la comunidad.

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