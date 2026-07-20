¿Andrew Tate tiene hijos?

Andrew Tate, una de las mayores figuras de la machosfera, quien recientemente fue arrestado junto a su hermano Tristan por los delitos de violación y tráfico sexual. Esto después de que las autoridades británicas pidieran la extradición de las celebridades.

Los hermanos con doble ciudadanía (británica y estadounidense) enfrentan cargos por hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Además, los fiscales británicos anunciaron 32 cargos adicionales contra Andrew y seis contra Tristan.

¿Quiénes son los hijos de Andrew Tate?

Aunque Andrew Tate ha dicho que sí tiene hijos, hasta el momento no existe información verificada ni registros confirmados sobre la identidad o el número exacto de hijos biológicos del supremacista masculino.

A diferencia de otros aspectos de su vida que expone activamente en redes sociales, el influencer ha mantenido los detalles específicos de su descendencia fuera del escrutinio público, por lo que no se conocen nombres, edades ni las identidades de las madres de sus supuestos hijos.

A pesar de la falta de confirmación oficial, el propio Tate ha hecho declaraciones contradictorias y provocadoras en diversas entrevistas sobre su paternidad.

Conoce a Andrew Tate ı Foto: larazondemexico

En algunas intervenciones en podcasts ha llegado a afirmar con tono jactancioso que tiene “dos dígitos” de hijos (es decir, al menos diez o más) repartidos con diferentes mujeres, asegurando de manera informal que todos lo quieren y que no es un “padre ausente”.

Sin embargo, debido a su historial de comentarios diseñados para generar controversia y llamar la atención en internet, estas afirmaciones son consideradas por expertos y medios de comunicación como parte de su personaje digital y carecen de validez documental.

En ese sentido, la única información familiar completamente corroborada en el entorno de los hermanos Tate corresponde a su árbol genealógico ascendente. Andrew y su hermano Tristan son hijos del fallecido maestro de ajedrez estadounidense Emory Tate y de Eileen Ashleigh.

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