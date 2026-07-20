¿Quiénes y de qué partido eran los funcionarios ejecutados en Zacatecas?

El sábado 18 de julio se localizó el cuerpo sin vida de 10 personas en Zacatecas, de los cuales ocho presentaban signos de muerte por asfixia y dos por lesiones con arma de fuego.

Los 10 hombres localizados sin vida el sábado pasado en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto fueron identificados por sus familiares, quienes pese haber perdido comunicación con algunos desde el 16 de julio no presentaron reporte de desaparición o privación de la libertad.

Entre las 10 personas se identificó que cinco eran empresarios, dos eran funcionarios públicos, uno era un exedil de la entidad, uno era político y uno era ganadero, por lo que incluso se señala una posible red de extorsión.

#FGJEZ se suma a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades federales. La prevención comienza contigo. #TodosUnidosContraLaExtorsión pic.twitter.com/wfFXotnVOe — FGJE Zacatecas (@FiscaliaZac) July 15, 2026

Funcionarios ejecutados en Zacatecas

Las autoridades de la entidad señalaron que debido a que no existía una denuncia o reporte de su desaparición de los diez hombres, posiblemente estos habrían cido citados en el lugar en donde los privarían de la vida.

El Fiscal General del Estado, Cristian Paul Camacho informó que cuentan con imágenes de vehículos que podrían estar vinculados con el delito al igual que un domicilio ubicado en Fresnillo; sin embargo, hasta el momento las investigaciones para determinar a los posibles responsables.

🚨 Tras el asesinato de 10 personas en Zacatecas, las autoridades investigan una posible colusión de funcionarios. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que analizan si varias de las víctimas fueron citadas en un mismo lugar antes de ser asesinadas.… pic.twitter.com/5HqHkCaxEm — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 20, 2026

Entre las diez personas localizadas sin vida en Zacatecas se encuentran los siguientes funcionarios públicos:

Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez , quien fungió como alcalde de Sombrerete del 2016 a 2018 por la coalición Alianzas Rescatemos Zacatecas

Fidel Alvarado de la Torre , quien era secretario de Desarrollo Social de Fresnillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Andrés Vázquez Gurrola, quien fungió como regidor del Ayuntamiento de Canatlán y director de Seguridad Pública Municipal de Durango, formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Jesús Gerardo Muñeron Hernández, quien era un bombero municipal de Fresnillo

Con relación a los hechos registrados en Zacatecas, donde fueron localizadas 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, el Gabinete de Seguridad informa que mantiene coordinación con el @gobiernozac y la Fiscalía General de Justicia del estado para… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 18, 2026

El presidente municipal de Fresnillo, Javier “Javo” Torres, lamentó el fallecimiento de los dos funcionarios públicos de la localidad, “Me uno de todo corazón al dolor de sus familias, amigos y compañeros, a quienes les expreso mi más sincero pésame y toda mi solidaridad en este momento tan difícil”.

Precisó que el municipio perdía a dos funcionarios que estaban comprometidos con su trabajo y con la gente de Fresnillo, por lo que precisó que “su recuerdo permanecerá entre nosotros. Muchas gracias por el apoyo que me dieron en vida”.

Este domingo arribaron más de 400 elementos de las fuerzas armadas a Zacatecas, con la finalidad de reforzar los operativos de seguridad en la entidad: 280 del Ejército Mexicano y 128 de la Guardia Nacional.

En la #FGJEZ, ponemos a tu disposición la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, un canal directo, rápido y confidencial para atenderte, brindarte orientación e intervenir cuando lo necesites. pic.twitter.com/7GnvbOgEC0 — FGJE Zacatecas (@FiscaliaZac) July 18, 2026

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