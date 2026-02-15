Quema del Mal Humor: ¿Por qué hubo una piñata de Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán?

¿Por qué hubo una piñata de Nawat Itsaragrisil en el Carnaval de Mazatlán?

Durante el Carnaval de Mazatlán se acostumbra a realizar la Quema del Mal Humor, y este 2026 durante Arriba la Tambora también se llevó a cabo esta actividad tan tradicional de la fiesta mazatleca.

El Carnaval Internacional de Mazatlán es un espacio en el que se puede sentir un ambiente festivo; y además de los espectáculos musicales, los espacios gastronómicos y las actividades culturales también se acostumbra a realizar la Quema del Mal Humor.

La Quema del Mal Humor es un momento tradicional en el Carnaval de Mazatlán, y durante esta se acostumbra a quemar piñatas o figuras de papel que representan a personas o situaciones que pudieron provocar un mal momento entre las personas.

Estas figuras son colocadas en una grúa para poder elevarlas y posteriormente quemarlas, con lo que de manera representativa las personas pueden dejar de lado todas las situaciones que causaron incomodidad entre la población.

Quema del Mal Humor en Mazatlán ı Foto: Especial

¿Por qué hubo una piñata de Nawat Itsaragrisil?

En el Carnaval Internacional de este 2026 una de las figuras que más destacaron durante la Quema del Mal Humor fue la del empresario tailandés y director ejecutivo de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil.

La quema de la figura de Nawat se atribuye al conflicto que se dio entre el director de Miss Universo y la participante y ganadora mexicana, Fátima Bosch, a quien el tailandés criticó severamente por no publicar un video de Miss Universo durante su participación.

“Porque tengo una voz, no me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización” 👄 La manera en la que Fátima Bosch domó al tracalero de Nawat, una reina pic.twitter.com/1jdIKkgQlj — nacho con O (@NachoConO) November 4, 2025

De acuerdo con la página oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán, la figura de Nawat fue quemada debido a que se ganó “el repudio de la sociedad a consecuencia de sus acciones prepotentes y retrógradas en contra de Fátima Bosch”

Durante la Quema del Mal Humor del Carnaval de Mazatlán se pudo disfrutar de la música alegre de la Banda La Innovadora en las Olas Altas, en donde los asistentes pudieron dejar la mala energía mientras la figura de papel se quemaba.

Figura de Nawat Itsaragrisil durante la Quema del Mal Humor del Carnaval Internacional de Mazatlán ı Foto: Redes Sociales

La figura que representaba a Nawat Itsaragrisil fue realizada por el artista José Guzmán, mientras que expertos de Arte y Pirotecnia fueron los encargados de colocar dos kilos de material para que se pudiera llevar a cabo la tradicional quema.

Figura de Nawat Itsaragrisil durante la Quema del Mal Humor del Carnaval Internacional de Mazatlán ı Foto: Captura de pantalla

La página de Cultura Mazatlán apunta que la Quema del Mal Humor es un ritual de purificación que tiene más de un siglo de historia, y este funge como una catarsis para la población mazatleca disfrute el Carnaval.

La Quema del Mal Humor busca una manera de realizar un borrón y cuenta nueva mediante la quema de lo negativo para que puedan continuar con el ambiente festivo, y fue por eso por lo que el Comité de los Bolcheviques decidió que Nawat protagonizara la quema de este 14 de febrero.

Figura de Nawat Itsaragrisil durante la Quema del Mal Humor del Carnaval Internacional de Mazatlán ı Foto: Redes Sociales

