Tammy Parra se compromete de nuevo; así fue la romántica propuesta en Suiza con Héctor Klünder | VIDEO

Tammy Parra se compromete de nuevo; así fue la romántica propuesta en Suiza con Héctor Klünder

¡Tammy Parra se va a casar! La influencer mexicana sorprendió al compartir en sus redes sociales que se ha comprometido por segunda ocasión, esta vez con su mánager y pareja, Héctor Klunder.

Fue a través de sus redes sociales que la creadora de contenido compartió un video en el que se mostraba la propuesta que ocurrió durante un viaje a Suiza, donde eambos iban vestidos de blanco.

“El sí que cambiará mi vida. Después de todo, siempre somos solo tú y yo”, escribió Tammy Parra en la descripción del video que incluye su reacción sorprendida cuando vio a su novio arrodillado en medio de la vista espectacular.

Después, publicó una serie de fotos en donde podermos ver más de cerca su enorme anillo de diamantes y momentos románticos entre él y su prometido en el lugar donde se llevó a cabo la propuesta. “Esta historia continúa, pero ahora con un nosotros”, celebró.

En su mayor parte, los seguidores de la influencer celebraron la propuesta y que en esta ocasión no haya tenido que rogarle a nadie para que le pidieran matrimonio, por su anterior experiencia en el amor.

Algunos mensajes fueron:

“¿Ven? Sin rogar nada, limosnear, migajear, suplicar que le den anillo y es que cuando es el indicado, se nota".

“Que sean felices para siempre”.

“¿Me estás diciendo que los finales felices sí existen?"

“OMG, me invitan a la boda”.

“Ella soltó y soltó hasta que encontró al indicado”.

Recordemos que Tammy ya se había comprometido en una ocasión anterior, la cual generó muchas críticas ya que en ese entonces, aseguraban que ella le estuvo insistiendo demasiado a Omar Nuñez, su ex, para que le propusiera matrimonio.

La propuesta fue en París en el año 2023, pero duró solo unas horas, pues al poco tiempo la joven encontró mensajes de infidelidad por parte del creador de contenido.

El romance de Tammy Parra y Héctor Klünder

Fue en diciembre de 2025 que Parra confirmó su relación con su mánager, una noticia que sorprendió a muchos en su momento, pues al revelar el romance, también confesó que había terminado con su ex por él.

“Ha sido quien ha estado para mi siempre”, comentó, “todos nos decían ‘van a terminar juntos’”, admitió ella de cómo ellos ni siquiera se daban cuenta de la situación, pues se consideraban hermanos.

Por su parte, el mánager recalcó: “Nunca, en estos cinco años, nunca pasó nada y éramos mejores amigos. Siempre respetamos a nuestras parejas”, afirmó muy seguro.

Cuando se dio a conocer la relación, también se reveló que Tammy y Héctor habían comenzado a vivir juntos en Guadalajara, lo que dejaba ver que iban en serio y parece que en realidad planean construir una vida juntos.

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