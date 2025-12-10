Tammy Parra confirma relación con su mánager y revela que terminó a su ex por él | VIDEO

Tammy Parra confirmó que se encuentra en una relación con su mánager y mejor amigo, un hombre llamado Héctor Klunder a quien la creadora de contenido conoce desde hace cinco años, cuando la joven comenzó a enfocarse en las redes sociales.

En sus redes sociales, Tammy Parra compartió diversos videos sobre su nueva relación con su mánager. La creadora de contenido compartió un video mostrando momentos románticos con su actual pareja y reveló que ahora incluso viven juntos.

El romance de Tammy Parra y su mánager

La creadora de contenido compartió que ella solía ser muy reservada en el pasado y que con él nunca fingió para agradarle, por lo que tuvieron una conexión genuina desde el inicio y por eso se convirtieron en mejores amigos.

De este modo, ambos se conocieron con diferentes parejas y formaron parte de las facetas más importantes de sus vidas, incluyendo cuando la joven descubrió la infidelidad de su ex prometido.

“Ha sido quien ha estado para mi siempre”, comentó, “todos nos decían ‘van a terminar juntos’”, admitió ella de cómo ellos ni siquiera se daban cuenta de la situación, pues se consideraban hermanos.

Por su parte, el mánager recalcó: “Nunca, en estos cinco años, nunca pasó nada y éramos mejores amigos. Siempre respetamos a nuestras parejas”, afirmó muy seguro.

Sin embargo, Tammy menciona que fue mientras se encontraba en una relación a distancia con altibajos con Diego Rodríguez que se dio cuenta de su enamoramiento hacia su mejor amigo porque Héctor tuvo un problema de salud.

“Todos mis problemas desaparecieron y me enfoqué en él. Salí de ahí y me agarré llorando”, compartió no sin antes admitir que no estaba segura de porqué la noticia le dolía tanto. “Cuando se iba lo abracé y le dije ‘quiero que sepas que eres la persona más importante para mi, eres mi alma gemela, yo voy a estar contigo en la salud, en la enfermedad, en todo’ y en eso cuando nos volteamos a ver lo supe. Mierd*, me gusta”, recordó.

Tras darse cuenta, terminó con Diego por teléfono: “Yo en ese momento tenía pareja a distancia. Le marqué y le dije ‘muchas gracias por todo’. Es una persona que quiero mucho, pero me di cuenta que quien realmente me importaba era Héctor”, dijo, “lo terminé por llamada”.

Fue al día siguiente que Tammy llegó a ver a su amigo y decidió estar ahí para él en cada momento. Pasaron un par de meses hasta que decidió decirle que le gustaba, mientras se encontraban de viaje para grabar el video de Maluma.

Héctor admite que no quería salir con la influencer porque no consideraba que fuera adecuado por ser mánager el enamorarse de un talento. Sin embargo, pasaron un par de horas para que ella lograra convencerlo.

Klunder admite que reacomodó su vida antes de que decidiera tener una relación con ella de manera formal. Al poco tiempo, decidieron mudarse juntos a Guadalajara. “Encontramos la casa de nuestros sueños y compramos una camioneta”, resumió Tammy Parra.