Socialiteen Awards 2025: Todos los nominados de los premios

Llega la octava edición de los Socialiteen Awards 2025, la premiación virtual que reconoce a lo mejor del entretenimiento. Los ganadores serán destapados desde Times Square. Todavía, puedes votar, del 7 de Diciembre de 2025 al 11 de Enero de 2026.
Te compartimos quiénes son los nominados a los Socialiteen Awards 2025:
Influencer del año (categoría masculina)
- La Granja del Borrego
- Aaron Mercury
- João Ferreira
- Nicola Porcella
- Maxito
- Yulay
- Aldo Tamez de Nigris
- Masad Al-tamimi
- Paco de Miguel
- Fede Vigevani
Influencer del año (categoría femenina)
- Fer Duran
- Hermanas JM
- Manelyk
- Melissa Gate
- Melissa Navarro
- Elaine Haro
- Tatiana Kaer
- Fer Jalil
- Bethcast
- Alana Lliteras
Influencer Viral del Año
- Karina Torres
- Doris Jocelyn
- Mariana Botas
- Manelyk
- Melissa Navarro
- Karely Ruiz
- Briggitte Bozzo
- Melissa Gate
Influencer Viral del Año
- Masad Al-tamimi
- Alexis Omman
- Fede Vigevani
- Aaron Mercury
- Carlos Name
- Aldo Tamez de Nigris
- João Ferreira
- Nicola Porcella
Influencer Sporty del Año
- Paulina Menchaca
- Ana Laura Gonzalez
- Ximena Duggan
- Lesly González
- Mati Álvarez
- Ana Paula Vázquez
- Tatiana Flores
- Antonieta Gaxiola
- Nataly Gutiérrez
- Jana Gutiérrez
- Evelyn Guijarro
- Scarlett Camberos
- Jazmin Hernandez
- Valeria Paez
- Miranda Solis
- Karla Padilla
Actriz Juvenil del Año
- Paula Cacho
- Zoé Torres
- Karol Sevilla
- Sammy Schoulund
- Gala Montes
- Shaula Ponce
- Elaine Haro
- Isabella Tena
- Daniela Martínez (danylani)
- Tania Nicole Chávez
Actor del Año
- Jorge López
- Alberto Guerra
- Emmanuel Palomares
- Horacio Pancheri
- Luis Gerardo Méndez
- Alejandro Speitzer
- Diego Boneta
- Nicola Porcella
Actriz del Año
- Ester Expósito
- Paulina Ruiz Menéndez
- Belinda
- Bárbara López
- Bárbara de Regil
- Mariana Treviño
- Angelique Boyer
- Claudia Martín
- Ela Velden
- Natasha Dupeyrón
Artista Emergente del Año
- Mar Lucas
- Lara Campos
- Lucia de la Puerta
- Katteyes
- Mar Lara
- Alan Arrieta
- Mario Girón
- Gala Montes
- Abelito
- Domelipa
Artista del Año
- Cazzu
- Shakira
- Kenia Os
- Belinda
- Nicki Nicole
- Emilia
- Karol G
- Yeri Mua
Artista del Año
- Xavi
- Carlos Rivera
- Maluma
- Rauw Alejandro
- Bad Bunny
- Tito Double P
- Sebastián Yatra
- 3AM
Artista Revelación del Año
- Majo Aguilar
- Macario Martínez
- Mar Lara
- Elaine Haro
- Katteyes
- Carolina Ross
- Mirandita León
- Alan Arrieta
Creadora Destacada del Año
- Melissa Navarro
- Carol Castro
- Kim Migneault
- BethCast
- Karen Torres
- Tammy Parra
- Ary Tenorio
- Ara y Fer Hernandez
- Wendy Guevara
- Las Alucines
Creador Destacado del Año
- Alex Serrano
- Aaron Mercury
- Aldo Tamez de Nigris
- HotSpanish
- Ricky Limón
- Yolo
- Pongámoslo a prueba
- Mau López
- Si somos gemelos
- Luisito Comunica
Revelación Digital del Año
- Aldo Tamez de Nigris
- Adriano Zendejas (Maestro Shifu)
- Alex Serrano
- Felipe y Saul
- Eddy Nieblas
- Angel Felipe Valencia
- Shiky
- Leonardo Leal
Revelación Digital del Año
- Dua Lupita
- Dany Gis
- Valeria Valram
- Mirandita León
- Nea Solis
- Karisita (Kariromu)
- Ivanna Flores
- Jazmin Hernandez
Beauty Blogger del Año
- Rosy McMichael
- Anna Sarelly
- Odetth Salmon
- Doris Jocelyn
- Dayanara Uriostegui
- Fer Jalil
- Nath Castillo
- Mariana Zambrano
Instacreadora del Año
- Mar de Regil
- Karen Barrera
- Estefi Merelles
- Andrea Mextli
- Carolina Diaz
- Malleza
- Odalys JM
- Brianda
- Bárbara Núñez (@barbie.nunezt)
- Alana Lliteras
Instamodel del Año
- Alana Lliteras
- Eloisa Os
- Valeria Aguilar
- Beth Cast
- Dafnne JM
- Diana Paulina
- Macarena Achaga
- Allisson Mia Coronado
Fashionista del Año
- Danny Alfaro
- Belinda
- Tatiana Kaer
- Carolina Ross
- Manelyk
- Karime Pindter
- Inna Moll
- Mar Lucas
Fashionista del Año
- Apio Quijano
- Aaron Mercury
- Kunno
- Nicola Porcella
- Cry
- Aldo Tamez de Nigris
- João Ferreira
- Orson Padilla
Influencer Latina del Año
- Melissa Gate
- Dania Mendez
- Jenn Muriel
- Karina Garcia
- Ignacia Antonia
- Luana Barron
- Cele Pamio
- Inna Moll
- Luisalulu
- Mariana Ávila
Shipeo del Año
- El Mariana & Bethcast
- Aldo & Aaron
- Tatiana Flores & Leonardo Leal
- Alana Lliteras & Guty Carrera
- Mario Girón & Mar Lara
- Elaine & Aldo
- Fer Jalil y Diosdado
- Andrea mextli & Luis Chaparro
Instacrush del Año
- Andrea Mextli
- Aisha Dose
- Briggitte Bozzo
- Dafnne JM
- Karen Torres
- Yanet García
- Tatiana Flores
- Elaine Haro
- Vanne Amador
- Bethcast
Instacrush del Año
- Nicola Porcella
- Luis Chaparro
- Sergio Mayer Mori
- Alan Arrieta
- Aldo Tamez de Nigris
- Aaron Mercury
- João Ferreira
- Leonardo Leal Cantu
Podcast del Año
- La triple A
- Las Alucines
- Complices del Desmadre
- Hermanos de Leche
- La Cotorrisa
- Envinadas
- Pinky Promise
- El Podcast Del Momento
Streamer del Año
- Adriano Zendejas (Maestro Shifu)
- ElZeein
- ElAbrahaham
- Fede Vigevani
- Cry
- El Mariana
- Westcol
- Pipepunk
- Votar
Streamer del Año
- Milica
- Staryuuki
- Sandra Skins
- Rivers
- Milenka Nolasco
- Wendy Ortiz (@wendolynortizz)
- Natalia Garcia
- Mictia (Abri Guerra)
- Melissa Navarro
Hit Viral del Año
- Belinda - “Heterocromía” & “De Color de Rosa”
- Grupo Frontera, Fuerza Regida - “ME JALO”
- Lara Campos - “RHENNÉ”
- Alemán, Neton Vega - “Te Quería Ver”
- Bad Bunny - “DtMF”
- Xavi, Grupo Frontera – “No Capea”
- Macario Martínez – “Sueña lindo, corazón”
- Danny Ocean x Kenia Os - “AyMami”
Conductor(a) del Año
- Clovis Nienow
- Galilea Montijo
- Andrea Meza
- Adal Ramones
- Danik Michell
- Nicola Porcella
- Carla Giraldo
- Miroslava Montemayor
- Marie Claire Harp
- Kristal Silva
Fandom del Año
- Aldo Tamez De Nigris (Lomecancitas)
- Manelyk (Pajaritxs)
- Hermanas JM (Panfletitas)
- Aaron Mercury (Mercurials)
- Mar Lara & Mario Girón (Doble M)
- Alan Arrieta (Team Arrieta)
- Dania Mendez (Ejército Morado)
- Fer Duran (Patronas)
- Maxito (Mariposas)
- Elaine Haro (Elainers)
- Fer Jalil (Team Jalil)
- Melissa Navarro (Panteras)
TE RECOMENDAMOS:
Entérate