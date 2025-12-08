Te contamos

Socialiteen Awards 2025: Todos los nominados de los premios

Estos son los nominados de cada categoría de los premios que celebran lo mejor del Internet de habla hispana

Socialiteen Awards 2025
Socialiteen Awards 2025 Foto: IG
Mariana Garibay

Llega la octava edición de los Socialiteen Awards 2025, la premiación virtual que reconoce a lo mejor del entretenimiento. Los ganadores serán destapados desde Times Square. Todavía, puedes votar, del 7 de Diciembre de 2025 al 11 de Enero de 2026.

Te compartimos quiénes son los nominados a los Socialiteen Awards 2025:

Influencer del año (categoría masculina)

  • La Granja del Borrego
  • Aaron Mercury
  • João Ferreira
  • Nicola Porcella
  • Maxito
  • Yulay
  • Aldo Tamez de Nigris
  • Masad Al-tamimi
  • Paco de Miguel
  • Fede Vigevani

Influencer del año (categoría femenina)

  • Fer Duran
  • Hermanas JM
  • Manelyk
  • Melissa Gate
  • Melissa Navarro
  • Elaine Haro
  • Tatiana Kaer
  • Fer Jalil
  • Bethcast
  • Alana Lliteras

Influencer Viral del Año

  • Karina Torres
  • Doris Jocelyn
  • Mariana Botas
  • Manelyk
  • Melissa Navarro
  • Karely Ruiz
  • Briggitte Bozzo
  • Melissa Gate

Influencer Viral del Año

  • Masad Al-tamimi
  • Alexis Omman
  • Fede Vigevani
  • Aaron Mercury
  • Carlos Name
  • Aldo Tamez de Nigris
  • João Ferreira
  • Nicola Porcella

Influencer Sporty del Año

  • Paulina Menchaca
  • Ana Laura Gonzalez
  • Ximena Duggan
  • Lesly González
  • Mati Álvarez
  • Ana Paula Vázquez
  • Tatiana Flores
  • Antonieta Gaxiola
  • Nataly Gutiérrez
  • Jana Gutiérrez
  • Evelyn Guijarro
  • Scarlett Camberos
  • Jazmin Hernandez
  • Valeria Paez
  • Miranda Solis
  • Karla Padilla

Actriz Juvenil del Año

  • Paula Cacho
  • Zoé Torres
  • Karol Sevilla
  • Sammy Schoulund
  • Gala Montes
  • Shaula Ponce
  • Elaine Haro
  • Isabella Tena
  • Daniela Martínez (danylani)
  • Tania Nicole Chávez

Actor del Año

  • Jorge López
  • Alberto Guerra
  • Emmanuel Palomares
  • Horacio Pancheri
  • Luis Gerardo Méndez
  • Alejandro Speitzer
  • Diego Boneta
  • Nicola Porcella

Actriz del Año

  • Ester Expósito
  • Paulina Ruiz Menéndez
  • Belinda
  • Bárbara López
  • Bárbara de Regil
  • Mariana Treviño
  • Angelique Boyer
  • Claudia Martín
  • Ela Velden
  • Natasha Dupeyrón

Artista Emergente del Año

  • Mar Lucas
  • Lara Campos
  • Lucia de la Puerta
  • Katteyes
  • Mar Lara
  • Alan Arrieta
  • Mario Girón
  • Gala Montes
  • Abelito
  • Domelipa

Artista del Año

  • Cazzu
  • Shakira
  • Kenia Os
  • Belinda
  • Nicki Nicole
  • Emilia
  • Karol G
  • Yeri Mua

Artista del Año

  • Xavi
  • Carlos Rivera
  • Maluma
  • Rauw Alejandro
  • Bad Bunny
  • Tito Double P
  • Sebastián Yatra
  • 3AM

Artista Revelación del Año

  • Majo Aguilar
  • Macario Martínez
  • Mar Lara
  • Elaine Haro
  • Katteyes
  • Carolina Ross
  • Mirandita León
  • Alan Arrieta

Creadora Destacada del Año

  • Melissa Navarro
  • Carol Castro
  • Kim Migneault
  • BethCast
  • Karen Torres
  • Tammy Parra
  • Ary Tenorio
  • Ara y Fer Hernandez
  • Wendy Guevara
  • Las Alucines

Creador Destacado del Año

  • Alex Serrano
  • Aaron Mercury
  • Aldo Tamez de Nigris
  • HotSpanish
  • Ricky Limón
  • Yolo
  • Pongámoslo a prueba
  • Mau López
  • Si somos gemelos
  • Luisito Comunica

Revelación Digital del Año

  • Aldo Tamez de Nigris
  • Adriano Zendejas (Maestro Shifu)
  • Alex Serrano
  • Felipe y Saul
  • Eddy Nieblas
  • Angel Felipe Valencia
  • Shiky
  • Leonardo Leal

Revelación Digital del Año

  • Dua Lupita
  • Dany Gis
  • Valeria Valram
  • Mirandita León
  • Nea Solis
  • Karisita (Kariromu)
  • Ivanna Flores
  • Jazmin Hernandez

Beauty Blogger del Año

  • Rosy McMichael
  • Anna Sarelly
  • Odetth Salmon
  • Doris Jocelyn
  • Dayanara Uriostegui
  • Fer Jalil
  • Nath Castillo
  • Mariana Zambrano

Instacreadora del Año

  • Mar de Regil
  • Karen Barrera
  • Estefi Merelles
  • Andrea Mextli
  • Carolina Diaz
  • Malleza
  • Odalys JM
  • Brianda
  • Bárbara Núñez (@barbie.nunezt)
  • Alana Lliteras

Instamodel del Año

  • Alana Lliteras
  • Eloisa Os
  • Valeria Aguilar
  • Beth Cast
  • Dafnne JM
  • Diana Paulina
  • Macarena Achaga
  • Allisson Mia Coronado

Fashionista del Año

  • Danny Alfaro
  • Belinda
  • Tatiana Kaer
  • Carolina Ross
  • Manelyk
  • Karime Pindter
  • Inna Moll
  • Mar Lucas

Fashionista del Año

  • Apio Quijano
  • Aaron Mercury
  • Kunno
  • Nicola Porcella
  • Cry
  • Aldo Tamez de Nigris
  • João Ferreira
  • Orson Padilla

Influencer Latina del Año

  • Melissa Gate
  • Dania Mendez
  • Jenn Muriel
  • Karina Garcia
  • Ignacia Antonia
  • Luana Barron
  • Cele Pamio
  • Inna Moll
  • Luisalulu
  • Mariana Ávila

Shipeo del Año

  • El Mariana & Bethcast
  • Aldo & Aaron
  • Tatiana Flores & Leonardo Leal
  • Alana Lliteras & Guty Carrera
  • Mario Girón & Mar Lara
  • Elaine & Aldo
  • Fer Jalil y Diosdado
  • Andrea mextli & Luis Chaparro

Instacrush del Año

  • Andrea Mextli
  • Aisha Dose
  • Briggitte Bozzo
  • Dafnne JM
  • Karen Torres
  • Yanet García
  • Tatiana Flores
  • Elaine Haro
  • Vanne Amador
  • Bethcast

Instacrush del Año

  • Nicola Porcella
  • Luis Chaparro
  • Sergio Mayer Mori
  • Alan Arrieta
  • Aldo Tamez de Nigris
  • Aaron Mercury
  • João Ferreira
  • Leonardo Leal Cantu

Podcast del Año

  • La triple A
  • Las Alucines
  • Complices del Desmadre
  • Hermanos de Leche
  • La Cotorrisa
  • Envinadas
  • Pinky Promise
  • El Podcast Del Momento

Streamer del Año

  • Adriano Zendejas (Maestro Shifu)
  • ElZeein
  • ElAbrahaham
  • Fede Vigevani
  • Cry
  • El Mariana
  • Westcol
  • Pipepunk
Streamer del Año

  • Milica
  • Staryuuki
  • Sandra Skins
  • Rivers
  • Milenka Nolasco
  • Wendy Ortiz (@wendolynortizz)
  • Natalia Garcia
  • Mictia (Abri Guerra)
  • Melissa Navarro

Hit Viral del Año

  • Belinda - “Heterocromía” & “De Color de Rosa”
  • Grupo Frontera, Fuerza Regida - “ME JALO”
  • Lara Campos - “RHENNÉ”
  • Alemán, Neton Vega - “Te Quería Ver”
  • Bad Bunny - “DtMF”
  • Xavi, Grupo Frontera – “No Capea”
  • Macario Martínez – “Sueña lindo, corazón”
  • Danny Ocean x Kenia Os - “AyMami”

Conductor(a) del Año

  • Clovis Nienow
  • Galilea Montijo
  • Andrea Meza
  • Adal Ramones
  • Danik Michell
  • Nicola Porcella
  • Carla Giraldo
  • Miroslava Montemayor
  • Marie Claire Harp
  • Kristal Silva

Fandom del Año

  • Aldo Tamez De Nigris (Lomecancitas)
  • Manelyk (Pajaritxs)
  • Hermanas JM (Panfletitas)
  • Aaron Mercury (Mercurials)
  • Mar Lara & Mario Girón (Doble M)
  • Alan Arrieta (Team Arrieta)
  • Dania Mendez (Ejército Morado)
  • Fer Duran (Patronas)
  • Maxito (Mariposas)
  • Elaine Haro (Elainers)
  • Fer Jalil (Team Jalil)
  • Melissa Navarro (Panteras)
