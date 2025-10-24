Critican a Tammy Parra tras ganar un premio Eliot | VIDEO

Tammy Parra se ganó el premio Eliot de la categoría ‘Better You’, la cual busca a creadores de contenido que inspiren a los usuarios en redes sociales. La influencer celebró su victoria con una serie de publicación en donde se mostraba orgullosa de sus logros.

En ese sentido, Tammy Parra publicó un video que incluyó el momento en que gana el premio con la descripción “y acuérdate que la mejor venganza es tu éxito". En él, también aparece parte de su discurso al aceptar el galardón.

“La gente suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo, es la que lo cambia”, expresó, sobre una cita de Steve Jobs que impactó a muchos usuarios en redes sociales.

Critican a Tammy Parra tras ganar un Eliot

Fue a través de redes sociales que algunos creadores de contenido y público en general criticaron que Tammy se llevara el premio en una categoría que está dedicada a quiénes tienen un fuerte impacto en los otros y en ayudarlos a crecer como personas.

En ese sentido, el doctor Miguel Padilla, que es bien conocido en TikTok y otras redes sociales, se quejó al expresar: "Hoy le dieron un premio Eliot a una chava que dice que las mujeres no deben ser independientes porque los hombres debemos resolverles por los roles que hay que seguir, que reverenda mam***“, dijo.

“Además en la categoría ‘Better You’, que inspira a los demás a ser mejores. Se llama Tammy la muchacha, le mandamos mucha luz… y libros que falta le hacen“, sentenció al dar su opinión de la victoria de la famosa.

Asimismo, en las publicaciones de Parra, no faltaron los comentarios negativos de quiénes dudaban si ella merecía el premio, aunque algunos fans celebraron este logro con ella. Te dejamos algunos de esos mensajes:

“¿Los Eliot son como chafitas no?"

"Tammy es una chamaca, está creciendo y cambiando de ideas constantemente, es normal, lo genial es lo mucho que crece año a año".

“Ay ora, la que cambió al mundo dice. ¿Tu qué haces? ¿Qué vendes?"

"Entre más las critican, más éxito tiene esta mujer“.

“Ella siente como que gano el premio Nobel de La Paz“.

“Si la funan es por que esta donde ellos no pueden estar“.

¿Qué dijo Tammy Parra sobre los roles de género?

Fue hace un par de meses que la creadora de contenido subió un video donde les pedía a las mujeres que “dejaran de castrar a los hombres”, en el sentido de mostrarse fuertes e independientes frente a ellos.

“Eso de ‘yo puedo sola’ solo va a crear hombres femeninos”, criticó al indicar que antes competía con sus parejas, pero que aprendió según libros y psicólogos que no debía ser así. De este modo, Tammy Parra incentivo los roles de género, provocando una fuerte polémica en redes sociales que ahora se revive.