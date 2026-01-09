Tammy Parra ha generado polémica nuevamente, ahora por un video donde la influencer recomienda el uso de la Inteligencia Artificial para obtener ayuda psicológica en caso de no contar con los recursos económicos para acudir con un profesional.

Las declaraciones generaron sorpresa entre los Internautas, quienes se cuestionan el consejo que dio Tammy Parra, pues cabe mencionar que hay organizaciones psicológicas accesibles e incluso gratuitas para las personas con problemas de salud mental y emocional.

Tammy Parra recomienda usar IA como psicólogo

Con intención de ayudar a un seguidor en Instagram que le preguntó por alternativas psicológicas si no existe un recurso económico para tomar una sesión: “Si tienes la posibilidad de ir al psicólogo, si tienes los medios, hazlo porque nada lo va a suplir”, comenzó.

“Pero algo que sí me ayuda es la inteligencia artificial, que ahorita está en super auge. ¡Úsala!”, sugirió. En ese sentido, explicó: “Siento que a veces necesitamos una opinión muy objetiva de lo que pensamos, porque seamos sinceros: pedir consejos a las personas... te van a responder desde sus heridas”, dijo.

“Entonces, está bueno apoyarte de la IA porque te da unas buenas cachetadas. A mí me ha ayudado bastante”, remató la modelo, quien adjuntó en su historia el prompt que utiliza en su caso para obtener contención por parte de la tecnología.

Not Tammy Parra recomendando usar Inteligencia Artificial como psicólogo. 🥲🥲😢 pic.twitter.com/7pN9dCacK9 — 🩷🐦‍⬛ EVA COLUCCI 777 🦇🩷 (@Evallica) January 8, 2026

El prompt dice lo siguiente: “Quiero que actúes como mi psicólogo con enfoque cognitivo conductual, con experiencia en trauma, apego, autoestima y toma de decisiones. Háblame claro, directo y honesto, sin suavizar la verdad pero con empatía. No me des frases vacías ni espiritualidad superficial.

Necesito que: 1) Me ayudes a identificar patrones inconscientes, autosabotaje y creencias limitantes. 2) Me hagas preguntas incómodas pero necesarias. 3) Me expliques por qué hago lo que hago (no solo qué hacer). 4) Me des ejercicios prácticos y acciones concretas, no solo reflexión. 5) Me ayudes a regular emociones cuando esté ansioso, bloqueado o confundido. Si detectas que estoy mintiendo, dímelo con respeto pero sin rodeos. Cuando te cuente algo personal, respóndeme como lo haría un psicólogo que realmente quiere que sane y crezca, no uno que quiere agradarme”.

Algunas de las reacciones por la recomendación de Tammy Parra de usar la IA como psicólogo son: