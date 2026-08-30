En medio del conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su fortuna millonaria, aparecen los nombres de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

La cantante enfrenta una auditoría que reveló que no tiene acceso a los más de 70 millones de dólares generados en 15 años de carrera, situación que desató un escándalo familiar y mediático. Es por ello que el futbolista y su pareja tuvieron un valioso gesto con la artista, mismo que fue aplaudido por miles de fans en redes sociales.

Messi y Antonela Roccuzzo ayudan a Tini Stoessel en medio del pleito por su fortuna con su papá

Según reveló Diario Río Negro, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue quien dio el primer paso al presentarle a Tini Stoessel el bufete jurídico-financiero que administra la marca Messi a nivel global. Este equipo de élite se encarga de manejar contratos de patrocinio, derechos de imagen y estructuras comerciales de la familia del astro argentino.

De acuerdo con el diario, esto implicaría que la artista argentina trabaje en la modificación de convenios de cesión de marcas y autorizaciones publicitarias, para que los tratos se hagan directamente con ella y no con su padre Alejandro Stoessel.

Además, sobre el cobro de regalías y shows, se estaría reorganizando el flujo de dinero para que ingrese directamente a la nueva estructura profesional de Tini Stoessel. Del mismo modo, se reforzaría el blindaje de activos bancarios y firma autorizada para que la artista tenga manejo directo de sus ingresos.

La madre de Tini, Mariana Muzlera, respaldó públicamente la decisión de su hija de tomar las riendas de sus finanzas, pero puede que su padre no opine lo mismo, ya que perdería “su minita de oro”. El escándalo se desató cuando a la cantante le rebotó una tarjeta de crédito al intentar comprar una cartera, lo que destapó irregularidades en la administración familiar.

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