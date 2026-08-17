¿Quién es Nyla Stone, la cantante detrás de la canción viral ‘Ahora soy mi prioridad’?

El nombre de Nyla Stone se ha popularizado en redes sociales después de que se hizo viral la canción conocida como ‘Ahora soy mi prioridad’, un tema musical que resonó entre miles de personas y generó varios comentarios en redes sociales y millones de vistas.

“No es que sea mala persona, es que ya no aguanto ni una. El que no suma que no estorbe, es que como yo no hay ninguna”, dice el extracto que se hizo viral del tema musical creado con Inteligencia Artificial. Ahora, te compartimos más detalles sobre el peculiar proyecto musical.

¿Quién es Nyla Stone?

Nyla Stone no es una persona real, sino un proyecto musical y una cantante virtual que fue creada mediante la Inteligencia Artificial, quien se habría vuelto viral de manera orgánica gracias a la canción ‘Ahora soy mi prioridad’.

El tema musical conectó de forma masiva con un público adulto, especialmente con mujeres y madres en redes sociales que compartieron la letra sobre amor propio y límites personales sin saber inicialmente que la artista no era real.

Esto generó múltiples videos y bromas familiares en Internet donde los hijos descubrieron la fascinación de sus madres por una cantante que no es real y la encontraron tierna y graciosa, pues parece ser que para algunas personas de generaciones superiores, es más complicado identificar videos artificiales.

@tumananatm “Ahora Soy Mi Prioridad” se ha convertido en uno de esos temas que escuchas una vez y terminas repitiendo sin darte cuenta. La canción, atribuida a Nyla Stone, ha llamado especialmente la atención en redes por su letra sobre amor propio, cansancio emocional y ese momento en el que decides dejar de complacer a todo el mundo para empezar a ponerte primero. Pero hay otro detalle que ha impulsado la conversación: su posible origen con inteligencia artificial. 🤖🎵 El tema conecta particularmente con el humor de los videos sobre “madres y señoras”, donde frases sobre poner límites, no aguantar más y priorizarse han convertido la canción en material perfecto para memes y clips virales. Más allá de las bromas, el fenómeno demuestra algo interesante: la música creada o asistida por IA ya no solo busca sorprender por la tecnología; también puede convertirse en parte de la cultura viral de internet. ♬ sonido original - Tu Mañana

Y es que en redes sociales se hicieron virales los videos donde los hijos de señoras mostraban a sus madres emocionadas con la artista, celebrando su talento y queriendo saber más sobre ellas, sin sospechar que no es una persona real.

En sitios como Spotify, los registros de autoría y producción apuntan a nombres asociados al diseño técnico del proyecto como Desireé Perea Garrido.

Nyla Stone cuenta con plataformas oficiales en redes sociales, donde se detalla que se trata de un creador de contenido con IA que tiende a crear principalmente canciones de blues y soul en español.

En su cuenta de YouTube, incluso escribieron un mensaje donde dedican el tema más popular de “la artista” a quienes la hicieron viral. “Una canción dedicada a todas las personas que aprendieron a elegirse a sí mismas, a sanar y a seguir adelante con más fuerza que nunca”, dice.

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