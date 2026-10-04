La esperada gran final de La Casa de los Famosos México 2026 es este domingo 4 de octubre, y a pocas horas de la gala la emoción del público crece pues desean conocer al ganador o ganadora de los 4 millones de pesos.

Tras semanas de encierro, risas, llanto y alguna que otra tensión, sólo cinco habitantes lograron llegar a esta última etapa del reality. Descubre en La Razón de México dónde podrás ser testigo de este duelo y a qué hora inicia esta gran final.

¿Dónde ver la FINAL de La Casa de los Famosos México 2026?

La cobertura de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 iniciará con una pregala a las 19:45 horas (tiempo del centro del país), que estará disponible exclusivamente en ViX.

Más tarde, a las 20:30 horas, comenzará la gala estelar, que podrá verse tanto por televisión abierta en Las Estrellas como por la plataforma ViX. En este espacio se conocerá la posición final de los participantes y al ganador o ganadora de la cuarta temporada.

Una vez concluida la emisión principal, ViX transmitirá la postgala cerca de las 23:30 horas, donde se mostrarán las primeras reacciones de las y los finalistas, así como los momentos más destacados de la noche.

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta temporada de LCDLF México?

Las cinco habitantes que llegaron a la última noche de competencia son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Sólo una de ellas será coronada como la gran ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

El cantante sonorense Yahir se convirtió en el sexto finalista, al ser eliminado el jueves 1 de octubre.

#Gema, #Mariana, #Karina, #EsePérez y #Memo llegan a la GRAN FINAL DEL DOMINGO 4 DE OCTUBRE 🔥🔥🔥



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