Las ‘red flags’ de Memo Schutz que lo evidenciaron con su esposa en La Casa de los Famosos

Memo Schutz está en medio de la polémica tras la visita de su esposa Verónica Fonseca en La Casa de los Famosos México por lo que están criticando al periodista deportivo.

Todo sucedió porque los finalistas de la temporada del reality show recibieron a familiares, el periodista fue sorprendido con la visita de su esposa.

Sin embargo, algunas actitudes que tuvo Memo Schutz con ella desataron los rumores de que el periodista en realidad no es cómo dice ser en la casa, sino que en realidad afuera es una persona muy controladora.

Fans detectan todas las red flags de Memo Schutz con su esposa

Los fans del programa señalaron que Memo Schutz evidenció todas sus banderas rojas con su esposa Verónica Fonseca, señalaron que en realidad no es nada caballero y hasta lo acusaron de controlarle el dinero a su esposa.

Cuando la esposa de Memo entró a la casa tuvieron una cena en la que comentaron temas personales, entre los que más llamaron la atención estuvieron el de las finanzas y sus hijos.

@tortuguita_.16 Escuchen lo que le dice la esposa a Memo, ella le dice que le pidió antes de entrar a la casa que se sentaran a hablar de gastos, ella le sugirió lo del Excel… Gracias @lamarijane👒🍂 por dejarme usar las imágenes de tu en vivo 😅😚😚 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #yahir #karinatorres #lcdlfmx #cynthiaklitbo ♬ sonido original - tortuguita_.16

Verónica le contó a Memo que tuvo muchos gastos en su ausencia y que le hizo un excel para que él pudiera ver todo lo que ella gastó.

Memo, evidentemente molesto, le dijo que él no pensaba que se iba a quedar tanto tiempo en el programa, que él solo había contemplado los gastos para 1 mes, a lo que su esposa le dijo que sí, pero que tenían que haber contemplado todo lo que duraba el reality.

Verónica le insistió en que tenía todo registrado en el excel para que lo revisara.

Los usuarios se lanzaron contra Memo, porque además en esa conversación él le preguntó a su esposa que quién lo había ido a defender a las galas y Verónica le enlistó a los famosos que participaron y cuando dijo que ella había ido dos veces Memo le dijo: “la estrella de televisión”.

Asimismo, en otra conversación Verónica exhibió que Memo se la pasa en el teléfono todo el tiempo y que no le pone atención y le dijo que si pudo sobrevivir sin teléfono dos meses en el programa entonces ella le va a poner horarios para estar con la familia. Incluso le aplaudió a Yahir por darse cuenta de que no le ponía atención a su esposa por el teléfono. Pero Memo se defendió diciendo que para él se trata de su herramienta de trabajo.

Los usuarios señalaron que Memo cambió por completo cuando entró su esposa y señalaron que hasta se veía más emocionado cuando ayudaba a Brianda en la casa que con su esposa.

Algunos fans señalan que observan muchas red flags en Memo Schutz y lo acusan de ser falso y que en La Casa de los Famosos mostró un personaje distinto a lo que realmente es.

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