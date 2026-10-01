Luego de que Imelda Tuñón reconociera en el pódcast Mesa cero que consiguió medicamentos controlados para su fallecido esposo Julián Figueroa, Maribel Guardia presentó una denuncia en su contra por su posible implicación en la muerte de su hijo.

Poco después trascendió que Tuñón salió de México supuestamente para huir de estos problemas legales. A esto se suma un nuevo señalamiento, pues el abogado de Guardia, Alonso Beceiro, anunció que presentarán otra demanda, ahora por presunto abandono de menores en Estados Unidos.

Pero Imelda Tuñón fue interceptada en México ayer por medios de comunicación y aclaró qué es lo que está pasando, así como cuál es su reacción a los señalamientos de su exsuegra.

¿Dónde está Imelda Tuñón y por qué se fue del país?

La controversia comenzó el 16 de septiembre, cuando Imelda Tuñón confesó en Mesa cero que engañó a una psiquiatra para obtener medicamentos controlados que entregaba a Julián Figueroa. Tras esa revelación, Maribel Guardia interpuso una denuncia por posibles delitos contra la salud y por la relación con la muerte de su hijo.

Poco después, circularon versiones de que Tuñón había escapado de México y se encontraba en Estados Unidos. Pero la propia Imelda aclaró la situación en una entrevista: “Regresé aquí y cero temor por esa denuncia que se me interpuso, de hecho qué bueno que lo hicieron, porque creo que le podemos dar un revés favorable. Huyendo no estoy y miedo al abogado Beceiro no tengo”.

Añadió que sí viajó a Estados Unidos hace poco y dijo que no ha sido notificada de ninguna investigación ni orden de aprehensión: “Hay mucha ignorancia respecto a los temas, yo ahorita me puedo ir a China si quiero, porque no se ha iniciado una investigación”.

Respecto a su hijo, Imelda Tuñón aseguró que el niño sigue yendo a la escuela y que está feliz, aunque evitó dar más detalles sobre su paradero.

Sin embargo, el abogado de Maribel Guardia contradijo esta versión y afirmó: “Lo dejó allá y sólo regresó ella. Eso es abandono”. Según sus declaraciones, el niño habría ingresado a Estados Unidos con visa de turista y quedó bajo cuidado de personas no identificadas.

#EXCLUSIVA

¡Toda la verdad sobre las demandas de Maribel Guardia contra Imelda Garza! 📸💡 Te mostramos la entrevista con el abogado Alonso Beceiro con quien nos enlazamos. #Ventaneando 1:00 PM #AztecaUNO pic.twitter.com/qbCbBT9AMb — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2026

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