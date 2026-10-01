La muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, sigue generando polémica a más de tres años de haber sucedido, aquel 9 de abril de 2023.

En el pódcast Mesa cero, Imelda Tuñón, viuda de cantante, ofreció declaraciones que han causado revuelo pues reveló públicamente que consiguió medicamentos mediante engaños para entregárselos a su esposo, quien enfrentaba problemas de ansiedad y sueño.

A raíz de estos comentarios, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, anunció que se interpuso una denuncia contra Imelda por la posible obtención y suministro de medicamentos controlados y su probable relación con el fallecimiento de Julián Figueroa.

¿Qué dijo Imelda Tuñón en Mesa cero sobre la muerte de Julián Figueroa? | VIDEO

Durante la entrevista en Mesa cero, Imelda Tuñón confesó que acudía a consultas psiquiátricas simulando síntomas que no padecía para obtener recetas médicas. “Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, declaró entre risas.

La joven explicó que relataba situaciones de angustia para convencer a la especialista de darle medicamentos que ella después le entregaba a Julián Figueroa: “Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas. Se las tomaba Julián”.

La cantante señaló que tomó esta decisión porque los médicos que atendían a Julián no le proporcionaban los fármacos que él necesitaba. Del mismo modo, reconoció que entregaba esos medicamentos controlados a su esposo, quien atravesaba episodios de ansiedad y dificultades para dormir.

Imelda Tuñón también reveló que en una de esas consultas recibió un diagnóstico de trastorno bipolar, aunque después otros especialistas descartaron esa valoración y señalaron que presentaba TDAH.

A raíz de ello, el abogado de Maribel Guardia informó a los medios que la actriz costarricense presentó una denuncia contra Imelda para investigar si estas acciones podrían constituir delitos contra la salud o incluso una responsabilidad en la muerte de Julián, que ocurrió el 9 de abril de 2023, a los 27 años.

¿Dónde ver la entrevista de Imelda Tuñón en Mesa cero?

El capítulo del pódcast Mesa cero de Hugo Mejuto en el que participó Imelda Tuñón está disponible en YouTube desde el 16 de septiembre de 2026. Actualmente tiene 50 mil 63 vistas.

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