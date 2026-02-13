Imelda Tuñón no estará en La Casa de los Famosos por el resultado de un examen psicológico, afirman

Imelda Tuñón no estará en La Casa de los Famosos

Se confirmó que Imelda Tuñón la cantante y viuda de Julián Figueroa, no formará parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, pese a las especulaciones que existían al respecto.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado el motivo por el que Imelda Tuñón no entrará al formato 24/7 del reality show está relacionado directamente con unos exámenes psicológicos que revelaron que la famosa no cumple con el perfil emocional para participar.

Y es que La Casa de los Famosos es un proyecto que requiere de mucha estabilidad mental, al tratarse de un programa donde los participantes permanecen en aislamiento durante semanas e incluso meses. Alguien sin dicha estabilidad podría resultar en un riesgo para sí misma o sus compañeros.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Maribel Guardia le responde a Imelda Tuñón tras acusaciones de abuso de José Manuel Figueroa

¿Por qué no eligieron a Imelda Tuñón para LCDLF?

De acuerdo con la información difundida, la mujer aprobó las fases iniciales para formar parte del proyecto, pero el examen psicológico detectó ciertos indicadores que revelaron que no era la candidata ideal para el proyecto.

Cabe mencionar que el proceso para elegir a quién estará en el reality incluye entrevistas personales, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas especializadas como una manera de asegurar el bienestar de cada uno de los participantes.

Según Ana María Alvarado, los especialistas observaron niveles elevados de ansiedad que podrían agravarse con el programa, lo que la habría llevado a quedar descartada.

Cabe mencionar que por lo general, el uso de tratamientos para la ansiedad no excluye automáticamente a un aspirante, por lo que de ser cierta la información, otros factores debieron de ser determinantes para que Imelda Tuñón no quedara en el proyecto.