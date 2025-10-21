Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón de pelearle la herencia a su propio hijo

Este lunes 20 de octubre, Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reencontraron en los juzgados por un supuesto trámite en torno a la herencia de Julián Figueroa, hijo de la vedette con Joan Sebastian y pareja de la joven actriz, que tuvo con él a un niño llamado José Julián.

Acusan a Imelda Tuñón de pelear por al herencia de Julián Figueroa

A través de una publicación del programa El Gordo y la Flaca en Instagram, se revelaron algunas imágenes de Imelda Tuñón y Maribel Guardia en los juzgados. En la descripción, aseguran que la joven "exige ante la ley la hacienda que le heredó Joan Sebastian en vida a su hijo, Julian Figueroa".

Ante la publicación, Imelda reaccionó con un mensaje donde pidió respeto y cautela, al asegurar que la información compartida por el medio no era verídica y que solo incitaba el odio a su persona.

“Por favor NO DESINFORMEN a la gente, no fue eso lo que pasó hoy, cuando estén las pruebas oficiales ratificadas y resguardadas se darán a conocer al público para que se sepa la verdad, creo que respeto lo suficiente a la prensa como para que hagan publicaciones de este tipo que incitan al odio hacia mi persona, todo lo que tiene en este momento mi hijo se lo estoy dando yo con mi trabajo y mi esfuerzo, evítenme la pena de negarles futuras entrevistas", pidió.

Por su lado, Maribel Guardia también hizo un comentario al respecto en la publicación de Instagram, donde aclaró su versión de los hechos: “Ese rancho es de mi nieto y todo lo que era de mi hijo es para él, fuimos porque la mamá de mi nieto está impugnando el testamento de Julián en donde nombra heredero universal a mi nieto. Y ella le está peleando la herencia a su propio hijo”, señaló.

Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón de pelearle la herencia de su propio hijo ı Foto: Especial

De este modo, Guardia reveló que su ex nuera estaría solicitando al invalidez o nulidad del testamento de su esposo, en donde el menor de edad José Julián es el acreedor universal.

Los testamentos se impugnan generalmente cuando una persona con interés legítimo considera que el testamento vulnera sus derechos o presenta irregularidades.

Las declaraciones de Maribel Guardia sobre el supuesto pleito por la herencia de su hijo desató todo tipo de críticas en contra de Imelda Tuñón, lo que deja ver que no han terminado los problemas entre las famosas.