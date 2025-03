Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián a casi dos años de su muerte: ‘No me abandones nunca’

Maribel Guardia compartió hoy un emotivo y desgarrador mensaje en sus redes sociales, con el cual recordó a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció repentinamente a los 27 años en el año 2023.

La actriz publicó una foto de su hijo junto a su nieto, José Julián, abrazándose, lo que reflejaba el amor familiar.

En su mensaje, Maribel expresó su profundo dolor: “Papito, hoy 9 de marzo cumples un año y 11 meses que emprendiste el viaje al plano de la luz. ¡Ay, Julián, cómo te extraño, carajo! ¿Cómo le explico a mi corazón que está vacío y este dolor?”.

Estas palabras reflejan el dolor de una madre que aún no puede aceptar la pérdida de su hijo.

A lo largo de su mensaje, Maribel describe cómo, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, cada día le cuesta más encontrar paz.

“Trato de engañar al corazón para poder continuar, pero este día siempre recojo pedazos de mi corazón tirados por donde camino y me cuesta recogerlos. Ven, ayúdame a encontrarlos. Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos. Te amo, hijo, no me abandones”, concluyó.

Estas palabras dejan ver la lucha interna de la artista por superar la pérdida, pero también muestran el amor eterno que siente por su hijo Julián.

¿Cuándo murió Julián Figueroa?

El 9 de abril del 2023, Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian, falleció en su hogar debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según los informes médicos, un suceso que dejó a Maribel y a su familia devastados.

Este doloroso recordatorio de su hijo se suma a una serie de momentos difíciles que Maribel ha enfrentado desde su partida, como el pleito legal en el que está envuelta con Imelda Tuñón, viuda de Julián y madre del nieto de la costarricense, pero también resalta su fortaleza al compartir su dolor públicamente, buscando consuelo en sus seguidores y en su familia.

Sin embargo, desde hace una semana aproximadamente, la actriz y modelo Maribel Guardia desactivó los comentarios de sus publicaciones en su cuenta de Instagram oficial. Ésto tras perder la custodia temporal de su nieto, el pequeño José Julián.