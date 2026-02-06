Maribel Guardia le responde a Imelda Tuñón tras acusaciones de abuso de José Manuel Figueroa

La pelea entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón está lejos de terminar, pues ahora la icónica actriz ha decidido responder las declaraciones de su ex nuera, después de que se filtrara un video donde la joven actuaba agresiva frente a su entonces esposo, Julián Figueroa.
Ahora, Maribel Guardia salió a hablar sobre el complicado proceso legal que ha enfrentado contra Imelda Tuñón, a un año de que la ex de Joan Sebastian buscara obtener la custodia de su nieto José Julián, acusando a la cantante de no estar bien emocionalmente para cuidar al menor de la manera adecuada.
Maribel Guardia emite comunicado por polémica con Imelda Tuñón
“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba”, comenzó
Sostuvo además sus declaraciones anteriores, asegurando que Tuñón tiene problemas de salud mental que frenan cómo puede cuidar de su hijo: “Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar”.
“Proteger a mi nieto, sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa”, aseguró, antes de señalar a un comunicador de “violetar todo el tiempo a una madre que perdió un hijo [...] tanto así, como a la madre de su nieto que es una mujer evidentemente vulnerable”.
En ese sentido, asegura que ha empujado constantemente a Tuñón a “exhibirse sin ningún freno, sin importar que sea verdad o mentira lo que diga y sabiendo perfecto que necesita ayuda urgente”, acusó.
“Ahora resulta que toda su experiencia periodística no le alcanza para saber que debe revisar lo que publica (obviamente lo hizo y no le importó), nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección, acompañamiento y no que la usen para monetizar con sus carencias”, sentenció.
Guardia solicitó respeto para Julián Figueroa en la guerra mediática: “Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, señaló. “Pido también de manera prioritaria SE CUIDE AL NIÑO que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos”.
Al final, la famosa envió un mensaje de sororidad para Imelda: “Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: “NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO”, pero si protegerlo. Continúo dispuesta a solventar las necesidades de mi nieto y a lograr un acuerdo en su interés superior.
A través de sus historias de Instagram, Imelda Tuñón recordó que este 6 de febrero se cumple un año de que vivió “una situación de violencia muy fuerte” lo que le provocó nódulos en la garganta, después de que las autoridades retiraron de su cuidado a su hijo por una denuncia de Maribel Guardia. Antes, Imelda acusó a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa.