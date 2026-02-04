Video de Imelda Tuñón peleando con Julián Figueroa, ¿quién lo filtró?

Imelda Tuñón y el video en el que sale peleando con Julián Figueroa

El caso de Imelda Tuñón sigue causando polémica en las redes sociales por el video filtrado en el que ella aparece peleando con su exesposo Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

El video comenzó a circular en Internet y ha divido opiniones, sobre todo porque hay que recordar que hace unos meses había una disputa legal entre Maribel Guardia y su exnuera por la custodia de su nieto, pues Maribel alegó que su exnuera Imelda no estaba en condiciones para cuidar al niño.

No entiendo cómo le quitaron al niño a Maribel Guardia para dárselo a esa loca, se notaba que era una desquiciada drogadicta.

Imágenes fuertes de Imelda Tuñón. pic.twitter.com/h7m6hd3OS5 — Soy Marbe (@BellaIndirecta) February 3, 2026

Al final el niño fue devuelto a su mamá, sin embargo, desde ahí quedó una guerra de declaraciones entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, la cual revivió, luego de que Imelda publicara un video en el que exigía que se le diera acceso a la herencia que dejó su esposo para pagar la escuela de su hijo, pues dijo que ella no quería enviarlo a una institución pública y que se le debería dar acceso al dinero que Julián Figueroa dejó para su pequeño hijo.

Sin embargo, el albacea de la herencia es Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Tras esta nueva pelea en redes sociales, el periodista Javier Ceriani publicó una serie de videos en los que exhiben a Imelda Tuñón en estado inconveniente de que se le notaba muy alterada, golpeándose a ella misma y agrediendo y peleando con su esposo fallecido Julián Figueroa.

Las fuertes imágenes revivieron el debate sobre si Imelda Tuñón podía cuidar a su hijo. Ella salió a defenderse y a decir que esos videos estaban sacados de contexto y que Julián también la había agredido en múltiples ocasiones y hasta advirtió que usaría la Ley Olimpia por la difusión de esos videos.

¿Quién filtró realmente los videos de Imelda Tuñón peleando con Julián Figueroa?

Oficialmente el periodista Javier Ceriani fue quien filtró los videos, ya que él los dio a conocer en sus redes sociales y en su canal de YouTube.

Sin embargo, la misma Imelda Tuñón ha comentado que los videos los habría proporcionado la familia de Maribel Guadia, posiblemente Marco Chacón, ya que Imelda lo ha acusado de haberle sido infiel a Maribel.