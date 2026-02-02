Filtran VIDEO de Imelda Tuñón golpeándose, perdiendo el control y gritándole a Julián Figueroa

Un video que exhibe a Imelda Tuñón perdiendo el control y en una actitud violenta con su esposo Julián Figueroa salió a la luz.

El clip se dio a conocer, luego de una nueva batalla de declaraciones en las que Maribel Guardia dijo que su nieto José Julián estaba en contra de ella porque su mamá Imelda le ha llenado la cabeza con rencores e información. Sin embargo, la actriz afirma que cuando ella tuvo la custodia de su nieto nunca le habló mal de su mamá.

Posteriormente, Imelda Tuñón salió a hablar y expuso a su hijo José Julián y en un video le pidió que hablara sobre Maribel Guardia y el niño asegura que no quiere ver a su abuelita porque “me arrebató de ti”, menciona el menor en el clip.

Además, Imelda hizo otro video en el que dice que no piensa mandar a su hijo a una escuela pública, porque no le quieren entregar la herencia de su hijo, la que dejó su fallecido esposo Julián Figueroa para su hijo José Julián.

Video de Imelda Tuñón agrediendo y golpeándose a ella misma

Después de esta nueva polémica, el periodista Javier Ceriani filtró un video en el que Imelda Tuñón aparece en el baño, con bata de baño. Ella está en el suelo y empieza a golpearse en la cabeza.

Ella se levanta cuando se da cuenta de que su esposo Julián Figueroa la está grabando y él empieza a hablar en la grabación diciendo que ella misma se lesionó la cara.

Totalmente desquiciada 😳 salven al niño de esa mujer https://t.co/J3SAGHZxsM pic.twitter.com/UfSsojAe7V — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 2, 2026

Imelda aparece perdiendo el control y gritándole a Julián Figueroa, mientras le cierra la puerta del baño, mientras ella trata de alejarlo del lugar. Sin embargo, en la grabación se puede escuchar a Julián decir que ella le aventó acetona en los ojos para quemarlo.

Además, Julián le dice que si lo ataca la tiene grabada y podría ir a la cárcel.

Este video desató varios comentarios en redes sociales, tras la publicación de los videos de Imelda poniendo a su hijo a hablar y tras los comentarios de que no quería mandarlo a escuela pública y que quería el dinero de la herencia para seguirlo llevando a la escuela privada.

"No hay pruebas, pero tampoco dudas de que le metió mie... al niño en la cabeza para que empezará a odiar a Maribel", “Por algo Maribel no le quería dejar al niño, y toda la razón tenía”, “No entiendo como le quitaron al niño a la abuela para dárselo a esa loca se notaba que era una loca drogadicta”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.