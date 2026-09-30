Gala Montes pedirá una orden de restricción contra su mamá: ‘No deja de acosarme’ | VIDEO

Gala Montes se sinceró en una reciente entrevista donde admitió que está contemplando la opción de solicitar una orden de reestricción en contra de su mamá, Crista, a quien señala por presunto acoso.

Asimismo, la famosa hizo una referencia a Britney Spears, al señalar que tanto la artista internacional como ella enfrentaron una crisis de salud emocional por el trato que llegaron a recibir de parte de sus respectivas familias.

Gala Montes estalla contra su mamá tras críticas a LCDLF ı Foto: Instagram

Gala Montes habla de su mamá

Fue en una entrevista con Maryfer Centeno que Gala Montes habló sobre como en su nuevo álbum musical ‘La hija de nadie’, aparece ella de niña con su mamá, pero el rostro de Crista está arrancado, eliminando así su identidad.

“Siempre fui una niña muy expresiva. Esa foto a mí me marcó”, contó al recordar que fue la primera imagen que encontró de niña, quien destacó que también recortó el rostro para no pagarle regalías a su mamá o enfrentar alguna demanda.

Gala recuerda que su mamá salió de trabajar para dedicarse a manejar su carrera como artista infantil, por lo que se convirtió en su responsabilidad ser el sosten económico de la casa.

“Yo de verdad a la señora Crista yo le huyo. Le quiero poner una orden de reestricción porque no deja de acosarme”, sentenció la famosa, “quiere dinero, ya se le acabó. Nunca supo trabajar y ahora no sabe qué hacer para seguir desprestigiandome”, acusó.

Gala mencionó que Crista le ha robado “por todos lados” y que ha buscado a varias personas “para decir que está enferma” y desprestigiarla. “A mi mi mamá me dijo ‘tu estás huérfana, eres la huerfana’”, recordó sobre la herida que existe en la relación con su madre.

En ese momento, la famosa recordó a Britney y cuestionó cómo sería posible que la cantante estadounidense no tuviera una crisis emocional después de enfrentar fuertes conflictos con su familia. Algunas reacciones a las declaraciones de Gala Montes fueron las siguientes:

“Algunos podrán no coincidir con ella pero no por eso quiere decir que no sea verdad, ella está contando su dolor y es válido”.

“La morra se cree Britney”.

“Ósea ni le ha pedido dinero y ya anda diciendo”.

“Los padres pueden ser responsables de algunas de nuestras heridas, pero yo soy responsable de atenderlas y de no convertirlas en heridas para los demás”.

“La fama no es para todos”.

¿Quieres saber más?

Gala Montes acusa a María José y Paty Cantú de copiar su canción ‘La Mala’ | VIDEO

Gala Montes se somete a tratamiento estético; muestran su antes y después

¡Irreconocible! Gala Montes se rapa como Britney Spears y manda mensaje a sus seguidores

Gala Montes admite que golpeó a la hija de Sergio Sendel: ‘Sí fui yo’