Gala Montes admite que golpeó a la hija de Sergio Sendel: ‘Sí fui yo’

Recientemente, Gala Montes se vio envuelta en los rumores de haber protagonizado una pelea física con Valeria Sendel, la hija del reconocido actor Sergio Sendel y ella misma ha confirmado que en verdad la golpeó en el pasado.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien contó que la actriz habría protagonizado un enfrentamiento con Valeria Sender durante las grabaciones de un reality show.

¡Gustavo Adolfo Infante revela que Gala Montes y #EmilianoAguilar se conocieron en un reality donde la actriz golpeó a la hija de Sergio Sendel! 😱🚨☀️📺 #SaleElSol #DetrásDeSES #GustavoAdolfoInfante pic.twitter.com/IhUO7FK6MN — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 15, 2026

El periodista aseguró en Sale el Sol que Gala Montes golpeó a Valeria y que el conflicto podría escalar hasta instancias legales, lo que desató sorpresa e inquietud en el público mexicano.

“Se conocieron en un reality de nepobabys, Emiliano y Gala, donde a Gala me refieren que golpeó a la hija de Sergio Sendel, si les dije”, explicó el periodista a sus compañeras. “No, yo no había oído eso, pero Gala no es nepobaby”, le respondió una conductora.

En ese sentido, Infante respondió: “No sé pero ella estaba ahí y conoció a la hija de Sergio Sendel, que le puso una tranquiza, que le agarró del cabello, que la jaló por el piso, la arrastró por el piso (…) estaban ahí y que Gala le puso una tranquiza y que estaban viendo si la iban a demandar pero que la empresa Televisa estaba convenciendo de que no demandaran a Gala”, comentó.

Gala Montes admite haber golpeado a Valeria Sendel

Tras los señalamientos, en redes sociales Gala admitió que sí tuvo un enfrentamiento con Valeria: “Sepan que sí fui y MÁS (…) Siii, sí fui yo jajaja”, escribió en los comentarios de una publicación que retomó lo dicho por el comunicador.

Gala Montes dice que le pegó a la hija de Sergio Sendel, Valeria Santaella, en otro reality por “puta” 💀 pic.twitter.com/uVmKgATnjj — Ashley Alexia (@Lexykaoltz) September 16, 2026

Por su parte, Valeria Sendel no ha emitido declaraciones sobre el accidente donde tuvo una pelea física con Montes, por lo que se desconoce su versión de lo ocurrido.

La joven tiene 28 años de edad y comenzó su carrera desde temprana edad y ha participado en varias producciones de televisión. Algunos de los proyectos de los que ha formado parte son Mañana es para siempre, Una familia con suerte, Lo que la vida me robó, Luis Miguel: la serie y Mi fortuna es amarte.

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