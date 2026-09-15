Gala Montes asegura que salió con Emiliano Aguilar y él la acusa de robo: ‘Ardido’ | VIDEOS

Gala Montes admitió que tuvo una relación amorosa con Emiliano Aguilar, algo que algunas personas ya sospechaban desde que hace un par de semanas, se les vio a ambos muy cercanos entre sí.

En ese sentido, la joven le pidió directemente al rapero que no hablara en redes sociales sobre el tema y que aunque agradecía que la tratara de defender, ella no lo necesitaba,

“Emiliano y yo salimos pero no se pudo. No se puede con ese güey”, explicó Gala Montes, “te amo, Dios te bendice papi, que ya vaya bien. Después, destapó: ”Me bloqueó porque me dejó en Los Ángeles. Quedamos de vernos y de emp*tó por una pend*jada", dijo.

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La famosa contó que “necesitaba ayuda porque no se sentía nada bien” y le habló a Icho Van, su ex novio. “Vino corriendo a ayudarme porque es mi amigo”, explicó, “aquí estuvieras Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo”, le señaló.

“Di porqué me bloqueaste, porque estás ardido porque viste una foto con mi ex novio porque él sí tuvo huev*s”, dijo en referencia a una imagen que ella misma compartió recientemente. Además, contó que ella engañó a su ex con Emiliano, “pero no arrepiento porque no está listo para estar con ella”.

También aclaró que “Emiliano no la abdujo a ninguna droga” y agregó “yo me drogo sola y solo fumo marihuana”. Además, le agradeció por preocuparse respecto a ella.

En una transmisión en vivo, también señaló al famoso por bloquearla. “Tu y yo no salimos un día. Tu sabes cuántas veces estuvimos juntos”, le señaló. “A mi no me gusta que no tengas dinero, que no te bañes y que huelas a mier*a y aquí estoy”, le acusó.

En ese sentido, le dijo al famoso que le faltan muchas cosas, resaltando falta de dinero. Por su parte, en redes sociales Emiliano Aguilar aclaró que no va a contestar nada ni a hablar mal de Gala.

Sin embargo,en otro momento la señaló por robo, sin ahondar en el tema. “Ya no quiero pelear, a parte es una mujer, yo no voy a estar peleándome en redes con una mujer (...) esta morra me robó, pero esa es otra [inaudible]”.

Gala Montes Vs Emiliano Aguilar 😱🔥 pic.twitter.com/puXvo2Oj3G — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 15, 2026

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