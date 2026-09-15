¿Qué le pasó a Adamari López en el ojo?

Recientemente, la conductora y actriz Adamari López generó preocupación entre sus seguidores y los televidentes al aparecer en la señal de Telemundo con el ojo izquierdo con un derrame muy escandaloso.

En el video, se puede apreciar un color rojo intenso en el ojo de la famosa, quien habla con naturalidad y ya había dado detalles sobre el motivo detrás de su apariencia. Ahora te contamos qué le pasó.

¿Qué le pasó a Adamari López en un ojo?

Fue hace unos días que a través de su cuenta de Facebook, Adamari López habló sobre el derrame en su ojo que había generado preocupación en sus seguidores, en donde dio más detalles sobre qué le pasó.

“Al parecer me lastimé un ojito, no sé qué me hice, esto fue ayer en la tarde (jueves). Me empezó a picar el ojo, siento que me rasqué y que me dolió, y cuando me miro ya tengo un hematoma más pequeño de lo que tengo ahora y a medida que fue pasando la tarde noche se me hizo en el ojo completo”, dijo

Asimismo, la presentadora explicó que ya había ido a un doctor que la revisó y determinó que se trataba de un derrame, por lo que no parece que su salud esté en riesgo. “Muchos de ustedes me van a ver con el ojo rojito por todos lados, pero no es nada. Estaré como dos semanas así”, contó.

En la tarde del martes 15 de septiembre, la mujer ya compartió una foto en la que se aprecia una mejora considerable de la apariencia de su ojo, ya que ha disminuido el color rojo. En ese sentido, agradeció a quienes se preocupan por su estado de salud.

“¡Vamos mejorando! Mi ojito todavía está en proceso, pero poco a poco se va viendo mejor. Quería agradecerles de corazón a todos los que me han escrito, preguntado cómo sigo y han estado pendientes de mí. ¡He leído sus mensajitos y se siente bonito tanto cariño!”, escribió

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