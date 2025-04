Wendy Guevara no conducirá más ‘Desiguales’, ¿hay rivalidad con Adamari López? | VIDEO

Wendy Guevara se despidió oficialmente del programa matutino Desiguales de Telemundo, marcando el fin de una etapa que duró dos meses y que estuvo llena de aprendizajes y momentos emotivos.

Conocida por su carisma y autenticidad, Wendy se ganó rápidamente el cariño del público y de sus compañeras en el set. En su despedida, expresó con emoción: “Ésta ha sido mi escuela, yo aquí vine a aprender... a pocos en el medio se nos da la oportunidad de estar con mujeres tan profesionales. Estoy feliz y agradecida”.

Durante su estancia en Desiguales, Wendy Guevara brilló no solo por su espontaneidad, sino también por la conexión que generó con la audiencia y el equipo. A pesar de algunos rumores que circularon sobre una supuesta rivalidad con Adamari López, ambas dejaron claro que no hubo conflictos.

¿Existe una rivalidad entre Wendy Guevara y Adamari López?

La periodista Inés Moreno comentó hace unas semanas que a Adamari no se sentía cómoda con Wendy.

“Se rumora que Adamari López ha estado comentando en radio pasillo que ella no está a gusto con el trato, que se siente incómoda por el nivel que tiene Wendy, que es muy ella, cosa que no le agrada mucho a Adamari. Se está hablando de que dice que ella no se halla con ese nivel", señaló en esa ocasión.

No obstante Wendy aseguró que Adamari fue una de las personas que más la apoyó dentro del programa, mientras que Adamari elogió públicamente a Wendy, afirmando que es una mujer noble, con un corazón enorme y un espíritu auténtico.

“Siento que eres muy genuina y es muy bonito, eso no le pasa a todo mundo. Felicidades por mantener este corazón noble y lindo", comentó Adamari.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara, originaria de León, Guanajuato, saltó a la fama tras su participación en La Casa de los Famosos México, donde fue una de las figuras más queridas por su naturalidad y humor. Desde entonces, ha estado presente en diversos proyectos, incluyendo La Más Draga: Solo Las Más, y ha colaborado con otras figuras del medio como La Kyliezz y Nicola Porcella.

También ha sido reconocida por su impacto en redes sociales y por ser una de las voces más influyentes de la comunidad LGBT+ en el ámbito del entretenimiento.

Aunque su paso por Desiguales fue breve, Wendy Guevara deja una huella imborrable y se despide con gratitud y nuevos proyectos en puerta.