Wendy Guevara humilla a Ninel Conde y cobra venganza al negarle foto: ‘Sáquenla’ | VIDEO

Wendy Guevara protagonizó un momento que sorprendió a usuarios en redes sociales, pues al parecer, la influencer que ahora vive en Miami, cobró venganza con Ninel Conde por un desplante que sufrió por parte de la actriz.

Wendy Guevara le niega foto a Ninel Conde

En un reciente video compartido por Wendy Guevara, podemos ver a Ninel Conde, quien se acercaba a ella para pedirle una foto. Sin embargo, la celebridad. recibe un desplante por parte de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

“¿Ay quién es esta? Sáquenla", expresa Wendy mientras que se aleja y la seguridad se asegura de que Ninel no la siga. Ninel maldice y expresa “qué mala onda” mientras que la seguridad se ríe por la situación.

En la publicación, Wendy escribió: ”Tres Doritos después... Te quiero Ninel Conde", expresó. La famosa reaccionó al decir, “bien empoderada pues bebé”, mostrando la buena relación entre ambas.

El impactante momento, que al parecer se trató de una broma entre las famosas, desató diversos comentarios en redes sociales, como los siguientes:

“Todo da vueltas en esta vida y lo presenciamos”.

“Wendy Guevara tú eres la que manda”.

“Recordando el momento icónico jajaja”.

“La Ninel nada que ver”.

“Dicen por ahí que ojo por ojo y diente por diente”.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Wendy Guevara?

Fue hace un par de años que Wendy Guevara fue invitada a una alfombra roja, donde habría vivido un desplante de parte de la cantante de ‘Bombón asesino’. Esto al acercarse a pedirle una foto juntas y recibir una respuesta negativa.

La famosa influencer mencionó como seguramente no la conocía y enfatizó que llevó una vestimenta sencilla. Explicó que en ese entonces, ella no tenía el presupuesto para una prenda más lujosa, algo que pudo haber provocado que no recibiera la atención por parte de Ninel Conde.