Wendy Guevara habla de Donald Trump y la comunidad trans antes de mudarse a Miami: ‘Me da miedecito’ | VIDEO

Wendy Guevara está próxima a despedirse de México para irse a vivir a Miami, en Estados Unidos, donde tendrá nuevas oportunidades laborales que generan emoción en sus seguidores; sin embargo, la influencer es consciente de que llegará a un país que se encuentra en un momento complejo para la comunidad LGBT+.

Wendy Guevara da su opinión sobre Estados Unidos y Donald Trump

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Wendy Guevara habló de sus planes de mudarse a Estados Unidos para avanzar en su carrera artística, donde el periodista no perdió la oportunidad de cuestionar sobre su percepción a las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la comunidad trans.

La famosa admitió sentir temor por la situación, ya que asegura que este tipo de acciones políticas y declaraciones de figuras de autoridad, pueden resultar en reacciones difíciles de controlar en la sociedad.

“Ya estoy con un pie en Miami... La verdad si me saca mucho de onda, a mí y a muchos de la comunidad LGBTQ+. Yo desde pequeña sé que América es libertad, entonces yo creo que si nos están como comprimiendo un poquito, mucho y la verdad si me da miedecito andar por allá, ¡eh!“, confiesa Wendy.

Además, menciona que cuenta con familiares que viven en el país americano y que no cuentan con documentos en regla, por lo que teme por ellos y espera que el tema migratorio pueda regularizarse pronto: “Yo tengo familia, tengo familia que no tiene papeles o que vive allá en Estados Unidos. Yo creo que todos aquí en este país tenemos gente que amamos allá y pues sí te preocupas. Entonces está fuerte eso. Ojalá que se mejore y que regresemos a la normalidad”, dijo Wendy.

Explicó además, el motivo por el que ha decidido dejar México para buscar una nueva vida en Estados Unidos: “Me voy a trabajar Gustavo. Me voy allá a dejarlo todo, claro que sí. Me voy a trabajar a chambear. (...) Por allá creo que voy a andar en un programita. No me han dejado decir mucho, pero voy a andar por allá. Entonces a lo que me ponga... a barrer o a lo que sea”

Donald Trump y los decretos a la comunidad trans

Desde hace varias semanas, la comunidad trans en Estados Unidos se ha visto afectada por los nuevos decretos de Donald Trump, donde busca prohibir la “ideología de género”, lo que ha llevado a exigir que se reconozca solo a los géneros femenino y masculino.

El funcionario también prohibió el uso de fondos federales en procedimientos de transición y buscó poner fin a los programas gubernamentales de DEI (acrónimo de diversidad, igualdad e inclusión), en un decreto que “desmantelará la burocracia DEI, y esto incluye programas de justicia medioambiental, subvenciones relacionadas con la equidad, plan de acción de equidad, iniciativas de equidad”.

Recientemente, Donald Trump también emitió un decreto por el que las mujeres trans no podrán participar en deportes femeninos, un tema que ha generado bastante discusión entre el público por años.