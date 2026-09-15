¿Cómo se conocieron Edwin Luna y Kimberly Flores y cuántos hijos tienen?

Recientemente, Edwin Luna y Kimberly Flores dieron a conocer que han decidido tomarse una pausa en su relación después de 9 años juntos, lo que generó muchas dudas sobre el motivo de su separación y también hizo que muchos recordaran su historia juntos y la familia que crearon.

¿Cómo se conocieron Edwin Luna y Kimberly Flores?

La historia de amor entre Edwin Luna y Kimberly Flores comenzó en 2017. Se conocieron en Guatemala durante una visita de trabajo del vocalista de La Trakalosa de Monterrey para un show.

Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian ‘pausa’ en su relación tras 9 años en pareja ı Foto: IG: @edwinlunat

Tras el primer contacto intercambio de información en redes sociales, el cantante regresó meses después para invitarla a salir, formalizando un romance que más adelante los llevaría al altar en 2019.

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Respecto a su descendencia, la pareja tiene una sola hija biológica en común llamada Gianna. La pequeña nació en 2018 y se convirtió en la integrante que consolidó el núcleo familiar que ambos comenzaron a construir.

A pesar de tener solo una hija juntos, han formado una familia ensamblada de cinco hijos en total. Por su parte, Kimberly ya era madre de dos hijos de relaciones anteriores: Elián y Damián. Del mismo modo, Edwin Luna aportó a la dinámica familiar a sus dos hijos mayores de compromisos previos: Miguel Alexander y Dasha.

En conjunto, los cinco niños han crecido compartiendo el mismo hogar como hermanos bajo el cuidado de la pareja. A lo largo de los años, tanto el cantante como la modelo guatemalteca han presumido públicamente la convivencia cercana que existe entre todos los integrantes de su familia.

El romance fue polémico desde el inicio, ya que en ese entonces, se le acusó al cantante de haberle sido infiel a su anterior esposa, Alma Cero.

A esto se sumaron constantes tensiones familiares, incluyendo declaraciones públicas de la madre de Kimberly, quien acusó a su hija de interesada y criticó el distanciamiento de sus hijos mayores, además del pleito legal que Luna mantuvo con su expareja Erika Monclova por la convivencia y manutención de uno de sus hijos.

El punto más mediático ocurrió en 2021 durante la participación de Kimberly en el reality La Casa de los Famosos, donde su cercanía con el actor Roberto Romano generó rumores de infidelidad nacional. La presión fue tal que Edwin Luna viajó hasta las instalaciones del programa para pedirle que abandonara el show y regresara a casa a salvar su matrimonio.

#Tbt El primer abandono en una Casa de los Famosos fue en la primer temporada de Telemundo.



Kimberly Flores (pareja del cantante Edwin Luna) empezó a tener acercamientos con otro participante (Roberto Romano).



La situación fue tan viral que en la escuela de sus hijos la… pic.twitter.com/qo5mZdhRIq — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 2, 2026

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¿Por qué se separaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

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