Tras nueve años de relación en la que formaron una familia con tres hijos, Edwin Luna y Kimberly Flores decidieron poner una pausa en su relación en pareja, una noticia que dieron a conocer a través de redes sociales.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, finalizó en su comunicado del cantante de La Trakalosa de Monterrey.

¿Por qué se separaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

Kimberly Flores hizo un breve comunicado en el que habló sobre lo sucedido. “Quiero aclarar algo desde el corazón, no estamos anunciando una separación definitiva ni un divorcio. Edwin y yo nos queremos mucho y seguimos presentes el uno para el otro”, expresó la influencer.

La famosa contó que ambos atravesaban un proceso personal como pareja, por lo que decidieron darse un tiempo y espacio entre ellos para entender lo que esán viviendo. Asimismo, señaló que ninguno de los dos tiene una respuesta clara sobre el rumbo que tomará su relación.

“No sentimos que hoy tengamos que ponerle una etiqueta ni responder si seguimos o nos separamos porque ni siquiera nosotros sabemos todavía en qué momento de nuestra relación nos encontramos”, manifestó.

💔 Edwin Luna y Kimberly Flores se dan una PAUSA en su relación después de 9 años juntos y 7 años de matrimonio. 😮



Así lo anunció el propio Edwin Luna, mientras que posteriormente Kimberly aclaró que se trata únicamente de una “pausa” en su relación. 👀



¿Será una pausa o el… pic.twitter.com/XE44v9lFvH — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 14, 2026

A pesar de esto, mantendrán como siempre su vida familiar: “Nuestra vida familiar continúa. Tenemos compromisos, momentos y viajes próximos que compartiremos como familia, porque una situación de pareja no borra todo lo que somos ni todo lo que hemos construido”, insistió.

Pese a estas aclaraciones, en redes sociales no dejan de surgir rumores de todo ripo sobre el motivo real detrás de la separación de la pareja, que van desde relaciones homosexuales hasta recordar viejas polémicas como cuando el músico hizo que su esposa saliera de La Casa de los Famosos México 2026.

La historia entre Edwin Luna y Kimberly Flores comenzó en 2017, cuando se conocieron en Guatemala durante una gira de presentaciones del vocalista de La Trakalosa de Monterrey y en julio de 2018, recibieron a su primera hija.

Un año más tarde, el 27 de julio de 2019, celebraron su boda religiosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, integrando una familia compuesta por Gianna y los hijos que cada uno tuvo en sus relaciones anteriores.

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