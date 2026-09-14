Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian ‘pausa’ en su relación tras 9 años en pareja

Edwin Luna, cantante de La Trakalosa de Monterrey, reveló que su relación con Kimberly Flores, su esposa y madre de sus hijos, se encuentra en pausa, pese a que unas horas anes ambos habían compartido cómo festejaron el cumpleaños 39 del cantante.

Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian ‘pausa’ en su relación

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Edwin Luna publicó un video en el que anunció su separación temporal de Kimberly Flores. “Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros”, comenzó.

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, sentenció el famoso, revelando un momento complejo con la madre de sus hijos.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, finalizó en su comunicado el artista.

La historia entre Edwin Luna y Kimberly Flores comenzó en 2017, cuando se conocieron en Guatemala durante una gira de presentaciones del vocalista de La Trakalosa de Monterrey. Tras conectar rápidamente e iniciar un romance público, la pareja consolidó su relación con la llegada de su primera hija en común, Gianna, en julio de 2018.

Un año más tarde, el 27 de julio de 2019, celebraron su boda religiosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, integrando una familia compuesta por Gianna y los hijos que cada uno tuvo en sus relaciones anteriores (Dasha y Miguel por parte de Edwin, y Elian y Damian por parte de Kimberly).

Edwin Luna le rogó llorando a Kimberly Flores para que dejara "La Casa de los Famosos" ı Foto: larazondemexico

A lo largo de los años, su matrimonio se caracterizó por ser sumamente mediático y expuesto a constantes polémicas en redes sociales y medios de espectáculos. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2021 durante la participación de Kimberly en el reality showLa casa de los famosos, de donde decidió retirarse tras una visita de Edwin para priorizar su estabilidad familiar.

A pesar de los señalamientos y críticas externas, la pareja se mantuvo unida por varios años, llegando incluso a renovar sus votos matrimoniales en Las Vegas en 2023.

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