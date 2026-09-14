¿Qué es Clínica Libre, donde estuvieron Tristán, el hijo de Yahir, y Emiliano Aguilar?

Recientemente, Gala Montes estalló contra el hijo de Yahir, Tristán, quien le dijo a través de un video que sería buena idea que se internara en un centro de rehabilitación, pues él notaba que ella enfrentaba posibles problemas de adicción a las drogas.

Fue entonces que la cantante y actriz arremetió contra el modelo de OnlyFans. “Tristán, Clinica Libre, a ver si así entiendes algo, ¿tú qué te tienes que meter?“, le dijo la famosa.

Por su parte, Tristán mencionó que él nunca ha negado la ayuda que recibió que esa clínica. “Lourdes Barroso y su esposo el doctor Rubio me salvaron a mí y a tu amiguito Emiliano (Aguilar) la vida y él me cae muy bien”, aseguró el famoso.

Además, pidió que no lo haga enemistarse con Emiliano, pues compartieron tres años dentro del centro de rehabilitación, según dijo. “Me acuerdo todos los días. Estuve tres años, tómate dos pastillas de Ubicatex”, agregó.

¿Qué es Clínica Libre?

Clínica Libre es un centro de rehabilitación en Tijuana. De acuerdo con su página oficial, el recinto se encuentra “enfocado en brindar atención integral, acompañamiento profesional y orientación para personas y familias que buscan iniciar un proceso de recuperación”.

“Acompañamos procesos relacionados con adicciones, salud mental y dinámicas familiares que requieren atención profesional. Nuestro trabajo parte de una visión integral que busca comprender cada caso en su contexto, brindar orientación oportuna y ofrecer una ruta de atención acorde con las necesidades de la persona y su entorno”, mencionan.

El lugar ofrece tratamientos para diversas adicciones como alcoholismo, drogadicción, trastornos mentales, codependencia, ludopatía y trastornos alimenticios, así como otras adicciones.

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