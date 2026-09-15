Asesinan a dos músicos del grupo ‘Alto Exceso’ en ataque armado

Hace un par de días se dio a conocer la muerte de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, días antes del Grito de Independencia.

Los hechos ocurrieron durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato; la agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

🕊️💔 ¡LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA ESTÁ DE LUTO!



Diego Israel Rodríguez González, vocalista de Alto Exceso, y Juan Carlos Muñoz Gómez, bajista de la agrupación, fueron asesinados en un ataque armado en Silao, Guanajuato. Otro integrante resultó herido y fue trasladado a un… pic.twitter.com/VMaFtrc4Hk — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 15, 2026

La banda realizó una publicación hace un par de días en donde expresaron su tristeza por lo sucedido: “No tenemos palabras para describir está situación...Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón,queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron, que ellos viven en nuestro corazón y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad”.

“Sabemos que esto nos mantenía vivos, cada nota era un momento de vida inolvidable, el equipo de alto exceso despide a nuestros hermanos con un gran orgullo y con la cabeza en alto, como les decimos en cada una de nuestras presentaciones”, siguieron.

“No es un adiós si no un hasta luego, gracias por todos los momentos únicos e imborrables y queremos despedirlos como más nos gustaba ser, ALEGRES y BRILLANDO”, finalizaron en su mensaje.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando llegaron hombres armados al borde de un automóvil y dispararon contra los asistentes.

El ataque fue registrado el vierne 11 de septiembre. Testigos de la reunión llamaron a los números de emergencia después de las detonaciones. Policías municipales fueron los primeros en llegar al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos al encontrar a los músicos lesionados.

Según rescatistas, Rodríguez González y Muñoz Gómez ya no tenían signos vitales cuando arribaron a la comunidad. El tercer integrante recibió atención médica, fue estabilizado y después lo llevaron a un hospital.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer el asesinato de los dos músicos, identificar las circusntancias de la agresión y la posible ruta de huida de los atacantes.

¿Quieres saber más?

¿Qué es Clínica Libre, donde estuvieron Tristán, el hijo de Yahir, y Emiliano Aguilar?

Muere Bob Mackie, el icónico diseñador de Cher

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO de Intocable en el Zócalo por el Grito el 15 de septiembre?