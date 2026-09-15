Las FOTOS de Kimberly Flores antes y después de su matrimonio con Edwin Luna

Kimberly Flores, antes y después de su matrimonio con Edwin Luna

La modelo guatemalteca Kimberly Flores reveló que se tomará una pausa en su relación con el cantante Edwin Luna, una noticia que sorprendió al público e hizo que muchos recordaran cómo era la mujer antes de ser famosa.

Así lucía Kimberly Flores antes de su matrimonio con Edwin Luna

Kimberly Flores tiene 37 años de edad y nació un 15 de abril de 1989en Ciudad de Guatemala, Es una modelo, bailarina y creadora de contenido que desde pequeña edad mostró interés por la farándula.

Así lucía Kimberly Flores antes de su matrimonio con Edwin Luna ı Foto: Especial

Vivió su infancia al lado de sus abuelos, quienes afirma que fueron su mayor apoyo, y asegura que desde niña soñaba con verse como una Barbie. En una entrevista con el canal de Las Estrellas, admitió que incursionó en el modelaje inspirada por sus muñecas.

Fue a los 16 años que incursionó en el modelaje tras tomar un curso sobre las pasarelas y cómo vestirse. Fue precisamente en su camino como modelo que poco a poco se hizo más conocida hasta que llegó la oportunidad de que formó parte del reality “Combate”.

Así lucía Kimberly Flores antes de su matrimonio con Edwin Luna ı Foto: Especial

Fue por ese programa que se dio a conocer ante los reflectores y conoció a Edwin Luna. Fue en 2017, tras el divorcio del artista con Alma Cero que Kimberly Flores y el cantante iniciaron una relación amorosa, misma que han un año después daría como fruto a su hija Gianna en julio de 2018.

Un año después, Kimberly contrajo matrimonio en una lujosa boda en Monterrey, Nuevo León al lado de Edwin Luna. Por este motivo, dejó de lado su carrera en el modelaje para dedicarse a su familia, sin alejarse de los reflectores por completo.

Tras esto, la famosa siguió trabajando en diferentes escenarios de la farándula, pues ha sido presentadora de televisión, además de que creó una línea de maquillaje y debutó como youtuber, donde da detalles de su vida personal y consejos.

Aunque se ha hablado sobre operaciones estética, solo hay registro de una ocasión en que la mujer fue hospitalizada y operada debido a un problema grave de salud en el brazo y hombro que le impedía moverlo con normalidad, derivado de una lesión previa.

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