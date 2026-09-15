¿Dónde ver la transmisión EN VIVO de Intocable en el Zócalo por el Grito el 15 de septiembre?

Intocable en el Zócalo por el Grito del 15 de septiembre

El grupo Intocable, una leyenda de música norteña, se presenta este martes en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del espectáculo del Grito de Independencia en la capital del país.

La agrupación no estará sola, ya que la acompañará los ganadores del concurso impulsado por el gobierno del país: México Canta.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de Intocable en el Zócalo?

La transmisión de la presentación de Intocable en el Zócalo se podrá ver en redes sociales. En el canal de YouTube de Webcams se puede ver la transmisión, tal como sucedió con el concierto de 31 minutos.

¿A qué hora empieza Intocable en el Zócalo?

La presentación de Intocable en el Zócalo de Ciudad de México se tiene prevista que empiece a las 21:45 horas, pero las actividades de música comienzan desde las 17:00 horas.

¿Cuál es el setlist de Intocable en el Zócalo?

Intocable va a cantar sus más grandes éxitos de toda su trayectoria, por lo que los fans van a poder escuchar “¿Y todo para qué?“, ”Fuerte No Soy" o “No te vayas”.

Fuerte no soy

¿Y todo para qué?

Perdedor

Enséñame a olvidarte

Eres mi droga

El amigo que se fue

Sueña

Aire

Bastó

Alguien te va a hacer llorar

Coqueta

Soñador eterno

¿Quiénes son Intocable?

Intocable fue fundado a principios de los años 90 por los amigos de la infancia Ricardo “Ricky” Muñoz (acordeón y voz principal) y René Orlando Martínez (batería y coros).

El grupo fusiona ritmos tradicionales norteños y tejanos con influencias de pop, rock, blues y country, creando un sonido característico que combina melodías románticas, armonías vocales y una instrumentación moderna.

Tras grabar un demo independiente titulado Simplemente… en 1993, debutaron oficialmente en 1994 con el álbum Fuego Eterno bajo el sello EMI Latin, y pronto consolidaron su popularidad con discos como Otro Mundo y éxitos como “Coqueta” y “¿Y todo para qué?”.

En enero de 1999, el grupo sufrió una tragedia cuando un accidente automovilístico en México cobró la vida de dos integrantes, José Ángel Farías y Silvestre Rodríguez y del gerente operativo José Ángel González; los demás miembros resultaron heridos.

Tras recuperarse, regresaron con el álbum Contigo, que incluyó el tema “El amigo que se fue” como homenaje, y continuaron su ascenso con éxitos masivos como Sueños (2002).

Con más de 30 años de trayectoria, Intocable se mantiene como uno de los grupos más influyentes y exitosos del género, con una formación actual que incluye a Muñoz, Martínez, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas, Alejandro Gulmar y Félix Salinas.

Han agotado grandes escenarios, actuado en eventos históricos y, en 2024-2026, celebraron su legado con el álbum Modus Operandi, bajo su propio sello, y el recibimiento de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reafirmando su papel como pioneros de la música mexicano-estadounidense.