El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los grupos más emblemáticos de la música norteña: Intocable.

La agrupación originaria de Zapata, Texas, anunció que ofrecerá un concierto gratuito en la capital mexicana, por lo que miles de personas esperan con ansias entonar temas como “Fuerte No Soy” y “Sueña”. Aquí te contamos cuándo y a qué hora podrás asistir a este show masivo.

Grupo Intocable GRATIS en el Zócalo: Fecha y hora del concierto

Intocable, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria, es una de las bandas más queridas por el público mexicano y latinoamericano. El grupo liderado por Ricky Muñoz visitará la capital de México para traer música y baile en las próximas fiestas patrias.

De acuerdo con lo publicado por los músicos en redes sociales, Grupo Intocable se presentará el próximo 15 de septiembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de los festejos del Grito de Independencia.

El concierto será gratuito y se espera que inicie alrededor de las 21:00 horas, justo antes de la ceremonia oficial encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, esta noticia no ha sido confirmada aún por las autoridades federales ni de la CDMX.

Este evento formaría parte de la tradición de ofrecer espectáculos masivos en el corazón de la capital durante las fiestas patrias, donde miles de asistentes se congregan para celebrar con música y ambiente festivo. En 2025 el concierto estuvo encabezado por La Arrolladora Banda El Limón.

Otros conciertos de Intocable en 2026

Además de su presentación en el Zócalo, Intocable ha confirmado una serie de conciertos en distintas ciudades de México como parte de su gira Cultura Tour 2026:

1 de abril: Monterrey–Nido de los Tigres

16 de mayo: CDMX–Plaza de Toros

23 de mayo: Jalisco–Plaza de Toros

29 de mayo: Baja California–Plaza de Toros

30 de mayo: Tijuana–Plaza de Toros

15 de septiembre: CDMX–Zócalo

25 de septiembre: Toluca–Estadio Toluca

4 de octubre: Querétaro–Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

11 de octubre: Guanajuato–La Velaria

7 de noviembre: Monterrey–Estadio Banorte

Además, la banda ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, se presentará en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Ontario, Austin, Houston, entre otras.

También este 2026, Grupo Intocable alcanzó un nuevo hito al ser distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje que celebra sus más de tres décadas de influencia cultural, aportes innovadores a la música y la estrecha relación que han mantenido con su audiencia.