Julieta Venegas, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, regresa a los escenarios con el Norteña Tour 2026. Esta gira rinde homenaje a sus raíces del norte del país y a la ciudad fronteriza que ha marcado su identidad artística.

Con este proyecto, la cantautora tijuanense busca reconectar con sus orígenes y celebrar la riqueza cultural de la región que la vio crecer, llevando su música a distintos puntos de México.

Julieta Venegas Norteña Tour: Fechas, preventa y venta de boletos

El Norteña Tour no es sólo una serie de conciertos, sino una propuesta conceptual que reivindica la frontera como espacio de encuentro y diversidad, según ha comentado en redes sociales Julieta Venegas.

"En el Norte de México, en Tijuana Baja California, está mi origen. Ahí me construí y de ahí viene mi manera no solo de pensar, sino también de hacer música. Todo para mí está atravesado por esto, ya que crecí en una frontera, y ahí conmigo se formó mi manera de ser y mi visión del mundo“, señaló la cantante poco antes de anunciar las fechas y ciudades a las que llevará su gira.

“En esa zona me inspiré para lo que escribí en este disco. En sus historias, en sus sonidos. Me gusta mucho homenajear este Norte a mi manera. Con sonidos que son parte de mi vida, a los que yo siento como familiares, que me llevan al mismo lugar, al hecho de que, con mucho orgullo, soy Norteña”, continuó Julieta Venegas en su publicación de Instagram.

Fechas y preventa y venta de boletos para el Norteña Tour 2026:

Julieta Venegas confirmó las siguientes fechas y ciudades para el Norteña Tour:

29 de mayo: MONTERREY-Escenario GNP Seguros

17 de junio: CIUDAD DE MÉXICO-Auditorio Nacional

4 de junio: TOLUCA-Teatro Morelos

6 de junio: QUERÉTARO-Auditorio Josefa Ortiz

10 de junio: PUEBLA-Auditorio CCU

Para estas fechas, la preventa será exclusiva para tarjetahabientes Banamex e inicia el lunes 19 de enero a las 11:00 am (hora del centro del país). Mientras que la venta general inicia el martes 20 de enero a las 11:00 am (hora del centro del país).

22 de mayo: TIJUANA-Audiorama El Trompo

23 de mayo: MEXICALI-Plaza Calafia

27 de mayo: TORREÓN-Coliseo Centenario

30 de mayo: CIUDAD JUÁREZ-Lienzo Charro

5 de junio: PACHUCA-Auditorio AREMA Explanada Pachuca

9 de junio: LEÓN-Teatro Manuel Doblado

12 de junio: ORIZABA-Auditorio Metropolitano

14 de junio: TAMPICO-Expo Tampico

20 de junio: GUADALAJARA-Teatro Diana

Para estos conciertos la venta de los boletos comenzará a partir del 20 de enero, a las 11:00 am (hora del centro del país). Hasta el momento no se han dado detalles de la existencia de una fecha de preventa.