Julieta Venegas y Bad Bunny regalan una noche inolvidable en CDMX | VIDEOS

El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fue el escenario de un momento histórico anoche. Bad Bunny, en el marco de su gira Debí Tirar Más Fotos, sorprendió a más de 50 mil asistentes al invitar al escenario a la cantautora mexicana Julieta Venegas.

La aparición de la tijuanense desató una ovación ensordecedora y significó la unión de dos estilos distintos que pocos imaginaban ver en vivo alguna vez. De este modo, el sexto concierto del puertorriqueño en la capital del país se convirtió en una noche inolvidable.

Además, la intérprete de “Limón y Sal” cumplió su deseo de compartir micrófono con el reguetonero, tal como lo manifestó hace unos días.

Julieta Venegas y Bad Bunny regalan una noche inolvidable en CDMX

Luego de que la semana pasada Julieta Venegas expresara su deseo de cantar en el Estadio GNP de la CDMX con Bad Bunny, finalmente, anoche, su sueño se volvió realidad.

Los artistas se unieron en el escenario para regalar al público una noche inolvidable. La mexicana y el puertorriqueño deleitaron a los más de 50 mil asistentes del recinto con tres temas.

La dupla interpretó: “Lo Siento BB”, “Lento” y “Ojitos Lindos”.

Julieta Venegas y Bad Bunny interpretan por primera vez en vivo su colaboración ‘Lo Siento BB’

La química entre Julieta Venegas y Bad Bunny fue evidente desde el primer instante; quedó claro el cariño y la admiración mutua que existe.

La mexicana apareció tocando el piano y se mostró emocionada de compartir escenario con el puertorriqueño. Al sonar las primeras notas de “Lo Siento BB”, el público de la CDMX estalló en gritos de euforia ante la sorpresa de tener a Julieta frente a sus ojos.

Julieta Venegas canta ‘Lento’ y Bad Bunny disfruta la actuación

El segundo tema que cantaron Bad Bunny y Julieta Venegas fue “Lento”, de la autoría de la tijuanense. El público disfrutó de la actuación en vivo.

Uno de los momentos más destacados fue cuando el intérprete caribeño dejó de cantar para deleitarse con la voz de la artista. Su rostro demostró la admiración que siente hacia ella.

Julieta Venegas interpretando “Lento” anoche en el concierto de Bad Bunny en México. ❤️🎹 pic.twitter.com/6Rp9TrpqqS — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) December 20, 2025

Julieta Venegas y Bad Bunny sorprenden con ‘Ojitos Lindos’

Finalmente, los cantantes cerraron con “Ojitos Lindos”, uno de los éxitos más emotivos de Bad Bunny. La presentación unió en una sola voz a los asistentes, quienes no pudieron evitar emocionarse debido a la nostalgia que les generó la canción.

Aunque Julieta Venegas no se supo la canción completa, los fans la perdonaron.

En redes sociales usuarios comentan que el sexto concierto del artista en la CDMX es una noche que pasará a la historia. Además, expresan su “envidia” por no haber estado ahí.