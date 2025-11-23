Julieta Venegas canta Mi Muñeca Me Habló de 31 minutos; ‘El mejor crossover del año’ aseguran fans

La inesperada visita de Julieta Venegas a Titirilquén está siendo épica. Los fans de la cantante mexicana y del programa chileno expresan en redes sociales su emoción al escuchar la nueva versión de “Mi Muñeca Me Habló”.

El tema es uno de los más recordados por miles de mexicanas y mexicanas que crecieron con estos simpáticos títeres; el lanzamiento de la película Calurosa Navidad y el cover, se volvieron virales de forma rápida.

La interpretación es considerada “El mejor crossover del año” pues se mezclan de forma perfecta la música, la nostalgia y el talento de la famosa. Además, algunos usuarios llaman a Julieta Tulieta Venegas debido a la gran imitación que realiza la artista de Tulio, el querido conductor de noticias.

En la grabación de Navidad Calurosa que fue compartida por la producción, Julieta Venegas aparece junto a Mario Hugo y Patana. En el diálogo, los personajes le preguntan cuál ha sido su obsequio navideño más especial.

La cantante responde que se trató de una muñeca parlante y, acto seguido, interpreta el clásico “Mi muñeca me habló”, canción originalmente interpretada por Flor Bovina, quien también participa en la escena.

Si bien la agrupación 31 Minutos ya había adelantado que la cantante participaría en la película Calurosa Navidad, la interpretación de dicha canción sorprendió a los fans del programa chileno.

En YouTube el clip musical se publicó el 21 de noviembre y ya acumula 313 mil 499 visualizaciones. Algunos comentarios de los fanáticos de 31 Minutos y Julieta Venegas son:

"La colaboración que nadie pidió pero que el mundo necesitaba"

"La mejor parte es Julieta imitando a Tulio"

" Órale! Tulieta Venegas "

"Hermoso trabajo, GRACIAS JULIETA por esta linda participación"

"La están rompiendo"

“Estamos viendo el mejor crossover del año"

¿Dónde ver Calurosa Navidad, película de 31 Minutos y Julieta Venegas?

Actualmente, la película Calurosa Navidad puede verse en más de 240 naciones y regiones alrededor del mundo. Sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de entretenimiento por streaming de Amazon Prime.

El estreno mundial de la cinta tuvo lugar en el Centro Cultural Matucana 100, en Santiago de Chile, donde 31 Minutos alcanzó un Récord Guinness por lograr el desfile con la mayor participación de títeres, con 120, en su alfombra roja.

¿Aún no has oído esta colaboración? Aquí te compartimos el video completo de “Mi Muñeca Me Habló” de 31 Minutos y Julieta Venegas: