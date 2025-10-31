31 minutos en Tiny Desk

COMO MUCHOS de ustedes crecí viendo Los Muppets y Plaza Sésamo. Por eso, cuando descubrí la serie 31 Minutos me volví seguidor instantáneo. Desde que supe de su actuación en la serie de mini conciertos Tiny Desk lo he visto cuatro veces y no deja de sorprenderme. No estoy sólo en esto, resulta que la propuesta chilena de 31 Minutos, cuya ecuación integra títeres + música + educación + sátira política y social, rompió el récord de audiencia desde la creación del formato Tiny Desk en 2008: en menos de 12 horas logró más de un millón de reproducciones en su canal de YouTube, superando a los más vistos como Sting, Dua Lipa y C. Tangana. Ha sido el mejor capítulo en vivo de las dos series.

31 Minutos es una parodia del programa 60 Minutos, creada en 2003 por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña para la Televisión Nacional de Chile:

Tulio Triviño y su equipo de personajes producen un noticiero entre desmadre, chistes y notas educativas, combinadas con referencias y comentarios de actualidad.

Van cuatro temporadas transmitidas a través de Nickelodeon, Cartoon Network y Netflix. Aquí la conocimos por Canal 11 en 2006 y hoy puede verse en YouTube. Son personajes entrañables, su popularidad los ha llevado al cine, el teatro, la radio, la publicidad y a campañas de salud, seguridad, alimentación y movilidad. Cobran vida por un equipo de guionistas, compositores, músicos y actores que manipulan los títeres. El grupo musical se integró en 2010 con Díaz y Peirano en las voces, los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca en la guitarra y el bajo, Camilo Salinas en el teclado y Leonardo Corvalán en la batería. Tienen cuatro discos de estudio, uno en vivo, dos recopilaciones y van nueve giras por América Latina, presentando el show en Lollapalooza Chile, en Viña del Mar y en nuestro Vive Latino.

LA OTRA SERIE, TINY DESK, se ha convertido en el pequeño gran foro de la música donde los artistas tocan con lo elemental. El escenario es un rincón de libros y discos junto al escritorio de Bob Boilen, el creador, quien trasladó la experiencia del foro de bar a su oficina en la NPR Music (Radio Nacional Pública). Se retiró en 2023, su lugar lo ocupó Bobby Carter. Fue la productora y conductora Ana María Sayre quien tuvo la iniciativa Octubre Mes de la Música Latina e incluyó a Macario Martínez, Carlos Vives, Gloria Stefan y Silvana Estrada, entre otros. Pero 31 Minutos incendió la oficina con sus éxitos, desde que llegó Freddy Turbina con su rock en bicicleta, “Mi equilibrio espiritual”, y Tulio anunciaba ¡Desde Washington D.C., 31 Minutos: exactamente el tiempo en lo que expiran nuestras visas de trabajo! Armaron quizá su mejor emisión en vivo, canciones con jiribilla y apoyo a la raza en el corazón del Imperio: “Bailan sin Cesar”, “Objeción denegada” –el abogado reguetonero entra como Saul Goodman–, “Calurosa navidad”, “Mi muñeca me habló” y la canción que lo dice todo sin decir nada, “Arwrarwrirwrarwro”. El cierre fue espectacular:

“Yo nunca vi televisión. Pero luego sí.” Más punks que una patada al pesebre.