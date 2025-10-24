Julieta Venegas, furor y emoción en el Cervantino

En Guanajuato, Guanajuato

Guanajuato pareció dedicarle un día a la cantante mexicana Julieta Venegas, pues gran parte de las conversaciones estuvieron dedicadas al concierto que ofrecería en la noche con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato: “Hay gente formada desde las cinco de la mañana” o “mi esposo quiere ir al show” fue parte de lo que se mencionó.

Al acercarse la cita del concierto del Festival Internacional Cervantino, alrededor de las 18:00 horas, los fans de la cantante abarrotaron no sólo la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, sino también los alrededores: las calles 28 de Septiembre y Mendizábal, principalmente. Era toda una proeza bajar por la primera calle, entre el público resignado a disfrutar el show desde afuera y quienes estaban formados con la esperanza de ingresar sin boleto. “Hay como tres mil personas afuera solamente”, dijo a La Razón una policía municipal.

El Dato: Este espectáculo se presentó por primera vez en su natal Tijuana, junto a la Orquesta Estatal Sinfónica de Baja California ante más de 40 mil personas.

El concierto comenzó puntual, a las 20:00 horas, con los gritos eufóricos de “Julieta, Julieta, Julieta”. La artista inició este emotivo show con el tema “Ilusión”. Después, la cantante tomó el acordeón para interpretar uno de sus grandes éxitos “Andar conmigo”, que el público entonó a todo pulmón. El final fue poderoso con su instrumento conjugado con precisión con la orquesta.

Para remontarse a los años 2000, Julieta Venegas, quien para esta noche tan especial portó un elegante vestido azul, puso cantar todavía más con el tema adolescente “Algo está cambiando”. En ese momento, jóvenes ondearon unos pañuelos verdes que se han convertido en un símbolo de la lucha feminista.

El concierto continuó con una canción que hizo estremecer a más de una de las fans presentes, “Caminar sola”, en la que la intérprete aborda la violencia de género y el miedo que viven las mujeres.

Luego el viaje continuó con un tema de años recientes, “Dos soledades”, en el que Julieta Venegas lanzó la pregunta: “En dos encuentros, ¿se juntan dos soledades o desaparece la soledad?”. La orquesta sonó imponente: violines, chelos, trompetas…

Los músicos le dieron un toque aún más especial a “Lento”, con la que el público parecía formar un masivo coro entonando la canción con los exquisitos arreglos sinfónicos. Al finalizar, los aplausos resonaron para agradecer este momento tan emotivo.

Cerca de 3 mil personas se reunieron a los alrededores del recinto. ı Foto: Cuartoscuro

La compositora evocó a la nostalgia, al pasado que construye a cada una de las personas. “Viene una canción que habla de la añoranza, de esos dolores cargados que nos hacen ser complejos. Nos construye lo que dejamos de ser, a veces nos dan ganas de regresar allá, pero no se puede”, expresó antes de cantar “La nostalgia”, que forma parte de su más reciente disco.

También trajo una sorpresa muy especial, el estreno de una canción que le compuso a su gran amiga, la productora Lynn Fainchtein.

“Es un estreno, es una canción de duelo que escribí para una de mis amigas que se fue hace casi año y medio”, dijo antes de entonar “Callaron las canciones”, acompañada por el Coro de la Universidad de Guanajuato.

Además sonó una de las primeras canciones que le compusieron “Esta vez” y el clásico “Mismo amor”. Pero todos sacaron sus celulares para grabar otro de sus grandes éxitos, “Eres para mí”, con el que el público movió de un lado a otro las manos, además de cantar a todo pulmón.