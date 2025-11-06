Julieta Venegas en 31 Minutos Calurosa Navidad: Fecha de estreno, dónde ver, de qué trata...

Tras el gran éxito del concierto de 31 Minutos en el Tiny Desk Concert de NPR, los creadores apuestan por repetir la fórmula en un nuevo proyecto. Se lanzó recientemente el tráiler oficial de un especial navideño: 31 Minutos: Calurosa Navidad.

Además, se confirmó la fecha de estreno de la película, que tendrá una invitada muy especial. La cantautora mexicana Julieta Venegas tendrá una aparición e interpretará un tema inédito.

Conoce cuándo se estrena, dónde podrás ver la película y de qué trata esta nueva aventura de los títeres más queridos de Chile.

Julieta Venegas en 31 Minutos Calurosa Navidad: Fecha de estreno y dónde ver

La película 31 Minutos: Calurosa Navidad es una producción original de Prime Video. Esta historia llena de aventura y un mensaje de concientización sobre el calentamiento global se estrenará el viernes 21 de noviembre de 2025.

Para ver la cinta sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

El regreso del noticiero de títeres más famoso de Chile, creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano estará disponible para el público en más de 240 países y territorios.

¿De qué trata la película 31 Minutos: Calurosa Navidad?

La historia de Calurosa Navidad transcurre en medio de una grave crisis climática que pone en peligro el espíritu navideño. Una intensa ola de calor obliga a Santa Claus a suspender la entrega de regalos en Titirilquén.

En este contexto, el audaz —aunque algo imprudente— periodista Juan Carlos Bodoque debe emprender una misión épica y helada al viajar hasta el Polo Norte para rescatar los obsequios que deberán ser entregados al pueblo.

Mientras Bodoque enfrenta múltiples peligros en su travesía, el resto del equipo de 31 Minutos, encabezado por Tulio Triviño, Juanín Juan Harry y Patana Tufillo, intenta montar un espectáculo navideño que amenaza con convertirse en un completo caos.

Justo en este momento aparece Julieta Venegas, quien también será otra heroína de la historia. La cantante interpretará un tema inédito que logrará salvar el show.

Con ayuda de la cantante de éxitos como “Limón y Sal”, “Lento” y “Me Voy”, Mario Hugo logrará presentar un espectáculo extraordinario y así recibir con entusiasmo a su amigo.

Toda esta hazaña tiene el propósito de dar la bienvenida al conejo y celebrar la llegada de los tan esperados regalos y sorpresas.

A continuación, te compartimos el tráiler de 31 Minutos: Calurosa Navidad.