Bad Bunny en el GNP: celebración latinoamericana y frenético perreo

Bad Bunny ha decidido honrar sus raíces puertorriqueñas con el disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS y su concierto de ayer en el Estadio GNP Seguros fue una gran celebración a su país natal y, de paso, contagió a sus 65 mil fans para que se sintieran orgullosos de ser latinoamericanos, ya sea con la plena, la monumental orquesta que lo acompañó, o con los mensajes que toda la noche se hicieron presentes. Fue un recordatorio para valorar nuestra riqueza cultural y un gran baile inolvidable.

El concierto comenzó con un homenaje a Puerto Rico, pero también a quienes están lejos de su tierra. Acompañado de la orquesta interpretó “LA MuDANZA”. Las imponentes trompetas y luego el sabor salsero se apropió del recinto. El mensaje de Benito fue rotundo: “Quiero que la gente pueda morir en su tierra”.

Cientos de fans acudieron al concierto caracterizados del Sapo Concho, una especie boricua en peligro de extinción; también hubo referencias a las vestimentas que ha usado el artista Fotos›David Patricio ›La Razón

Con un traje crema clásico de los años 70 evocó a leyendas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades y Tito Puente.

Luego dio la bienvenida y confesó que eligió a México para cerrar este año el tour: “Son la última ciudad que voy a disfrutar este año. Esto no fue casualidad, quisimos cerrar el año en México. Tienen que poner la vara alta para la siguiente noche”, dijo Bad Bunny y los gritos de los fanáticos resonaron en todo el estadio.

Tras este mensaje los invitó a cantar una sorprendente versión en salsa de “Callaita” y con “PIToRRO DE COCO” les deseó una Feliz Navidad.

Después trajo un mensaje de unión, pese a las adversidades, entre ellas, las políticas antiinmigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump, que aunque no las mencionó, son actualmente un tema doloroso para los latinos en EU.

“La noche apenas está empezando y nosotros vinimos aquí para una sola cosa, para disfrutar una unión. Se trata de la unión de todos los que están aquí, de Puerto Rico con México y América Latina.

Olvidarse un poco de lo que se está viviendo afuera y disfrutar de esta noche.

Canten lo más que puedan, disfruten y conviertan esta noche en una noche inolvidable”, expresó.

Después de este emotivo mensaje vino otra enseñanza del show con ”BAILE INoLVIDABLE”, cuya letra reza: “Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda”, entonces entre los sonidos de las trompetas y del piano, Benito nos dijo: “Báilalo sin miedo”.

Este primer bloque ocurrió en el escenario principal, donde cerró con su éxito “NUEVAYoL”, que puso a bailar y cantar a los asistentes, y en el que sus músicos se lucieron con una exquisita interpretación.

La segunda parte del espectáculo ocurrió en “La casita”, escenario en el que Bad Bunny recrea su hogar en Puerto Rico.

Para quienes estuvieron en la zona General A implicó cambiar un poco las reglas, porque corrieron hacia atrás para lograr ver al intérprete. Como fue un bloque más festivo para perrear hasta el piso, a algunos no les importó tanto ver sólo una parte de “La Casita”; otros mejor eligieron quedarse en su lugar inicial y verlo desde una gran pantalla. Aquí tiró ”VeLDÁ”, “Tití Me Preguntó” y “Neverita”, que se perrearon con mucha sensualidad latina.

Esta dinámica también implicó una experiencia más enérgica, pues cuando interpretó “VOY A LLeVARTE PA PR” se subió al techo de “La casita” y varios fans corrieron para verlo, y claro, grabar el momento.

En esta parte, honró a los que han hecho del reguetón sea un fenómeno global, así que también puso a todos a bajar hasta el suelo con “Bichiyal”, “Yo Perreo Sola”, ”Efecto” y “Safaera”, pues Benito dijo: “Nadie se puede ir sin perrear esta noche”.

Gozaron desde los jóvenes hasta quienes vendían cervezas, que entre las ventas cantaban a todo pulmón.

“Que viva el perreo”, fue el grito contundente del puertorriqueño, quien se ha convertido en todo un fenómeno mundial. A este sumó un “¡Viva México, cabrones!”. El tema adicional que agregó para esta noche fue “Chambea”. “Los primeros que escucharon esta canción fueron ustedes”, dijo.

En toda esta parte del concierto, sus fans que estuvieron en general A, pudieron verlo cuando cantó arriba del techo de “La casita” y cuando cambió de escenario corrieron para estar lo más cerca posible.

Hasta el cierre de esta edición, Bad Bunny nos había ofrecido un recorrido musical donde estuvieron presentes la bomba, la plena, la salsa, el trap y el reggaetón. Todavía faltaban otros grandes éxitos, donde la lluvia tampoco se quiso perder el show, pues llegó justo cuando se entonaba “BOKeTE”.