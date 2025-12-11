Bad Bunny inició anoche una serie de conciertos en la Ciudad de México, como parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El puertorriqueño ha causado furor no sólo en el público, sino entre los artistas mexicanos.

Muestra de ello es Julieta Venegas, quien expresó abiertamente frente a los medios de comunicación su deseo de compartir el escenario con el intérprete durante alguna de sus ocho fechas en el Estadio GNP Seguros.

¿Julieta Venegas y Bad Bunny juntos en CDMX? La artista dice que le gustaría cantar con el puertorriqueño

Julieta Venegas se encuentra en México y, recientemente, dio una entrevista a varios medios de comunicación.

Durante la charla, la intérprete de éxitos como “Limón y Sal” y “Andar Conmigo” fue cuestionada sobre si le gustaría participar como invitada especial en alguno de los siete conciertos restantes de Bad Bunny en la CDMX.

“Me encantaría, o en el Super Bowl, Benito escucha a México…", dijo entusiasmada y enviando una indirecta al puertorriqueño.

Julieta Venegas agregó que no tiene prejuicios hacia ningún género musical y que está feliz de combinar estilos: “Yo soy compositora de canciones, a mí la mezcla de los géneros (musicales) se me hace como ‘de qué color me vestí ese día’, no estoy preocupada por la división de géneros. Justo es lo que decimos, yo creo que ya hay mucha libertad de hacer revolturas”.

La postura de la artista mexicana quedó confirmada con la colaboración que lanzó con Bad Bunny y ayuda de la producción de Tainy: “Lo Siento BB:/”. Este tema impactó al público en su momento y continúa siendo un gran éxito debido a la fusión de géneros musicales que plasmaron los intérpretes.

Aunque Bad Bunny no ha confirmado si Julieta Venegas participará en alguno de los conciertos que tiene programados en el Estadio GNP Seguros de CDMX, la intención de la mexicana es clara.

Julieta Venegas alista un musical

Como parte de la experimentación en el ámbito artístico de Julieta Venegas, la cantante reveló en la misma entrevista que está trabajando en un proyecto importante en el que explora la composición para cine y musicales. Reveló que tiene la intención de llevar una historia de ficción situada en Tijuana, de donde es originaria, al teatro en formato de musical.

“Es un proyecto que estamos empezando con la idea de hacer un musical que suceda en Tijuana, en mi ciudad… Es una historia ficcionada con mis canciones, en forma de musical”, detalló.