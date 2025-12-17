Yeri Mua acusa a actriz de agresión en la casita de Bad Bunny | VIDEO

Yeri Mua acusa a actriz de agresión en la casita de Bad Bunny

Yeri Mua estuvo presente en la quinta fecha de Bad Bunny y no tardó en dar de qué hablar, al revelar que tuvo un encuentro poco amistoso con una chica que ha sido identificada como la actriz Carolina Miranda. Esto ocurrió en La Casita, escenario B del concierto del cantante boricua.

Yeri Mua habla de su experiencia en La Casita de Bad Bunny

A través de sus redes sociales, Yeri Mua no dudó en exponer los momentos incómodos que protagonizó cuando se sintió atacada en el escenario de Bad Bunny por una chica, sin mencionar su nombre directamente. Sin embargo, gracias a los videos en redes sociales, el público logró identificarla.

Yeri Mua vivió un momento incómodo en el concierto de Bad Bunny. 😱🔥 @yerimua pic.twitter.com/pmRTPnGb5g — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 17, 2025

“Esta vieja de pelo chino, durante todo el concierto de Bad Bunny, se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. O sea. De verdad no sé cuál era su problema pero desde que me vio se la pasaba molestándome, qué necesidad de estarme pegando y empujando todo el concierto”, contó.

La intérprete de ‘Traka’ comentó que las cosas no se quedarán así, pues planea tomar medidas por la situación que vivió. “No sé quién sea…pero nomás sepa quién es, la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta”, sentenció, recordando que es muy abierta al hablar de brujería.

Además, en su cuenta de X, expresó: "La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenia a lado que me empujaba bien feo porque quería figurar ahí en la casita de Bad Bunny, nomas que yo la empuje mas fuerte a la perrita", señaló.

Entiendo la queja de Yeri wey, apenas se acercó Bad Bunny, la morra la empieza a empujar para quedar ella más cerca xd no mames jajaja https://t.co/UNVbMtn4HY — happy ³¹ ✧ (@An_caritafeliz) December 17, 2025

Si bien varios usuarios en redes sociales le daban la razón a la cantante por los videos en donde aseguran, se puede ver cómo la actriz la trata de hacer a un lado para estar cerca de Bad Bunny, otros aseguran que está exagerando y que simplemente es problemática.

